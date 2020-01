Ak Saray kapılarını gazetecilere açtı, tur 2 saat 15 dakika sürdü

Tayyip Erdoğan'ın ikame ettiği Ak Saray olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Sarayı, kapılarını gazetecilere açtı. Bin 150 odalı sarayın bin 24 odasının bulunduğu kuzey ve güney cephelerini gezen gazeteciler, turu 2 saat 15 dakikada bitirebildi. Saray’da gezdiliren bazı odaların hala boş olması dikkat çekti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Saray’daki gezi, güney idari binadan başladı. Basın turunda gazetecilere Saray’ın mimarı Can Gökoğuz ve Özel Kalem Müdürlüğü’nden Fatih Gürkan bilgi verildi. Saray’da gezdiliren bazı odaların hala boş olması dikkat çekti. Orta avluyla devam eden ve kuzey idari binayla sona eren tur kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam odasının yer aldığı ana bina gezdirilmedi.

Birleşmiş Milletler standartlarında 2 ve 4 kişilik tasarlanan binalar 3 kattan oluşuyor. Binalarda 185’er metrelik uzun koridorlar bulunuyor. Harekete duyarlı aydınlatma sistemlerinin dikkat çektiği binalarda canlı bitkilerin yer aldığı üç iç bahçe yer alıyor.

Kanallara 24 saat takip

185 metrelik koridorlardaki aydınlatmaların harakete duyarlı olduğu gözlenirken, üst düzey güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Koruma ve kamera sayısıyla ilgili bilgiler ise paylaşılmıyor. Gazetecilere gezdirilen Analiz Şube Müdürlüğü’nde, internet siteleri ve televizyonlar 24 saat takip ediliyor. Dinamik ekranların bulunduğu odada gündemdeki haberler, siyasi gelişmeler tek tek ekipler tarafından analiz ediliyor. Saray’ın batı tarafında yer alan Haberleşme Güvenlik Sistemleri binasında ise makam katı, kampüsün çevresi ve koridorlar 24 saat hareketli ve yüz tanıma sistemine sahip kameralarla takip ediliyor. Bina çevresindeki tüm olaylar, bu merkez sayesinde en yakın koruma ekibine veriliyor.

‘5 bin 600 yetişkin, 72 bin adet çalı grubu ağaç dikildi’

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan peyzaj çalışmaları hakkında da bilgiler veren Gürkan, 65 bin metrekarelik bir alan peyzaj çalışmasının yapıldığının altını çizdi.

5 bin 600 yetişkin, 72 bin adet çalı grubu ağaç dikildiğini kaydeden Gürkan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde etrafı çevrilen 3 adet anıt ağacın bulunduğunu vurguladı.

Gürkan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Beştepe Millet Camisi’nin ardından kütüphanenin de tamamlanmasıyla birlikte 6 adet kapı olacağını dile getirdi.

‘Binaların ‘e’ şeklinde yapılmasının maksimum kullanım alanını minimum yerde çözme amaçlı’

Protokol görevlisi Gürkan’ın verdiği bilgilerden sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hakkında bilgilendirme yapan Mimar Can Gökoğuz, tartışmaların odağındaki ‘E’ şeklinde mimarı yapıyla ilgili bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki binaların Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönem yapılarının bir sentezi olduğuna işaret eden Gökoğuz, binaların ‘E’ şeklinde yapılmasının maksimum kullanım alanını minimum yerde çözme amaçlı olduğunu kaydetti. ‘E’ şeklindeki binalarda kullanım oranın arttığına dikkati çeken Gökoğuz, bu şekilde kullanım oranın maksimum düzeye çıktığını kaydetti.

‘Cumhurbaşkanı Erdoğan mimariye herhangi bir müdahalede bulunmadı’

Gökoğuz, gazetecilerin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mimarisine ilişkin herhangi bir müdahalesinin olmadığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı protokol görevlisi Gürkan ve mimar Gökoğuz’un kısa bilgilendirmesinin ardından gazetecilere Güney ve Kuzey idare binaları tanıtıldı.

'Halkla İlişkilerde 57 personel çalışıyor’

İlk olarak Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı tanıtıldı. Birimin faaliyetleri hakkında bilgiler veren Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanı İlker Astarcı, biriminde 57 personelin hizmet verdiğini söyledi.

Vatandaşlardan gelen talepleri aldıkları ve tek tek değerlendirdiklerini vurgulayan Astarcı, vatandaşların taleplerini internet üzerinden veya başvurusu ofisi üzerinden taleplerini Cumhurbaşkanlığına ilettiklerini kaydetti.

‘Günde bin 500 başvuru yapılıyor’

Günlük yaklaşık bin 500 civarında talep aldıklarını, taleplerin değerlendirilmesinin ardından ilgili kurumlara yönlendirdiklerini anlatan Astarcı, “Vatandaşların en çok sevgi ifadelerini içeren mektupları oluyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını istiyorlar” dedi.

‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi halka açılacak’

Astarcı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’yle ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin resmi başvurularının olduğunu ve başvuruların ardından külliyede ağırlandıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni gezmek isteyen vatandaşların da oranın yüksek olduğunu ve bu konuda bir çalışma başlattıklarını dile getiren Astarcı, bireysel anlamda başvuruları ise 1-1,5 ay içeresinde almayı planladıklarını, bu başvurulardan sonra da vatandaşları gruplar halinde konuk etmeyi planladıklarını belirtti.

Bireysel başvuruların alınmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni gezmek isteyen vatandaşların gruplar halinde misafir edileceğini sözlerine ekleyen Astarcı, planlanan çalışmanın en kısa sürede biteceğini ve çalışmanın bitmesi ile birlikte artık vatandaşların da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni görme imkanı bulacağını kaydetti.

‘Çankaya Köşkü’nde bütünleşik bir yapı yoktu, külliyede bütün yapı bir merkezden kontrol ediliyor’

Gazetecilerin ikinci durağı ise Bilgi Teknolojileri Başkanlığı oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ‘akıllı’ bina olarak tasarlandığını belirten Bilgi Teknolojileri Başkanı Ali Taha Koç, Çankaya Köşkü’nde bütünleşik bir yapının bulunmadığını, her binanın altında kendine ait bir sistemin bulunduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Çankaya Köşkü’nden farklı olarak bütünleşik bir yapının bulunduğunu ve her binanın birbiriyle entegreli olduğunu belirten Koç, külliyenin aydınlatma, otomasyon ve ileri teknolojilerinin altyapısının belli merkezlerde kontrol edildiğini ifade etti.

‘Bütün yazılımlar bilgi teknolojileri başkanlığı tarafından hazırlanıyor’

Cumhurbaşkanlığı için gerekli olan bütün yazılımların Bilgi Teknolojileri Başkanlığı tarafından hazırlandığına dikkati çeken Koç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için hazırlanan “Sanal Tur’un birimleri tarafından hizmete açıldığını aktardı.

Beştepe Millet Camisi’nin de “Sanal Tur”a ekleneceği bilgisini veren Koç, sanal gazinin android işletim sistemine uygun hale getirilmesi yürütülen çalışmanın devam ettiğini vurguladı.

‘Basın anbean takip ediliyor’

Gazetecilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki bir sonraki durağı ise Basın Başdanışmalığı’nın bulunduğu kat oldu.

Binlerce sitenin anbean katip edildiği birimde, Cumhurbaşkanlığı personeli tarafından yazımı gerçekleştirilen sistem sayesinde bütün internet siteleri takip ediliyor. Sistem sayesinde o gün vatandaşların en çok takip ettiği ve okuduğu haber görülebiliyor.

Öte yandan birime kurulan ekranlar sayesinde televizyon kanalları birebir takip ediliyor.

‘Atatürk’ten kalma gelenek devam ettiriliyor’

Halkla İlişkiler Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri Başkanlığı’nın tanıtılmasının ardından Başyaverliğin bulunduğu kata geçildi.

Başyaverlik katının tanıtılması sırasında girişte bulunan kürsü gazetecilerin dikkatini çekti. Gazetecilerin kürsüyü sorması üzerine protokol görevlisi Gürkan, kürsünün üzerinde bulunan ve "Defter-i Mahsusa" adı verilen defter hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Defterin Atatürk döneminden gelen bir gelenek olduğunu, geleneğin Çankaya Köşkü’nün ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de devam ettiğini dile getiren Gürkan, Cumhurbaşkanı görmeye gelen ancak göremeyenlerin temennilerinin alındığı bir defter olduğunu söyledi.

Gürkan, deftere yazılanların daha sonra Cumhurbaşkanları tarafından okunduğunu kaydetti.

‘Cumhurbaşkanlığı arşivindeki evrak ve dökümanlar elektronik ortamda halka açılacak’

2013 yılında Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Restorasyon Atölyesi’nde fiziksel ve kimyasal tahribatları bulunan 8 bin adet belge tekrar elden geçiriliyor.

Belgelerin Cumhurbaşkanlığı arşivinde muhafaza edildiğini anlatan Restorasyon Atölyesi Şefi Zeynep Köprülü, Cumhurbaşkanlığı arşivinde Atatürk dönemine ait belgelerin yanı sırada Cumhurbaşkanlarına ilişkin tüm belgelerin mevcut olduğunu kaydetti.

Köprülü, tahribata uğrayan belgelerin tekrar gözden geçirildiğini ve uzmanlar tarafından temizlenerek muhafaza altına alındığını söyledi.

1908 yılından buyana kadar tüm yazışma dökümanlarının yazılımlarının tamamlanmasının ardından elektronik ortam üzerinde halka açılacak.

‘22 bin 188 yayın mevcutlu kütüphane’

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde 5 milyon ciltlik kütüphane yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde şuanda faaliyete olan kütüphaneye ilişkin ise Aylin Esen, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nin 1950 yılında kurulduğunu anlattı.

Kütüphanenin sadece Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hizmet verdiğine dikkati çeken Esen, kütüphanede 22 bin 188 yayının mevcut olduğunu kaydetti.

‘250 bin kitap alındı’

Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nde 352 adet nadir eserin bulunduğunu ifade eden Esen, mevcut kütüphanenin sadece Cumhurbaşkanlığı personeli ve ailelerine hizmet verdiğini, dışarıdan gelişlerin ise özel izne tabi olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin içerisine yapılacak olan kütüphanenin halka açık olarak planlandı. Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nin 5 milyon eserle Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak, Bu çerçevede 250 bin kitabın alındı.

‘Cumhurbaşkanlığı 24 saat izleniyor’

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 24 saat anbean yüzlerce kamera sayesinde izleniyor. Külliyenin 24 saat kameralar tarafından izlendiğini ve herhangi bir sorun yaşanması halinde kısa sürede olayın yaşandığı bölgedeki korumalara haber verilerek gerekli müdahalenin yapıldığını kaydeden Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Ramazan Bal, gerekli hallerde makam hariç, makam katının da izlendiğini belirtti.

‘Beştepe Millet Camisine vatandaşlar arama yapılmadan girebilecek’

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin korunması hakkında bilgiler veren Bal, külliye çevresinde bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ve Koruma Başkanlığı’na bulunan yüzlerde ekran sayesinde Külliye’nin etrafının anbean takip edilebildiğine işaret etti.

Bal, külliye etrafında bulunan kameralar sayesinde yüz tarama sistemiyle kimlik kontrolünün yapılabileceğinin altını çizdi.

‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 1150 oda mevcut’

Cumhurbaşkanlığı’ndaki 1150 odadan 1024’ü güney ve kuzey ve idari binalarda yer alıyor. Bu binalar, bodrum, alt zemin, zemin ve 3 kattan oluşuyor.

Güney ve Kuzey binalarda, başdanışmanlıklar, danışmanlar, toplam 13 başkanlık, başyaverlik, ile muhafız alayına ait çalışma odaları yer alıyor.

Binaların her birinde, bin kişinin çalışabileceği, makam, 2’şer ve 4’er kişilik yaklaşık 500 oda. Her birimin kullanacağı toplantı salonları bulunmakta. Birleşmiş Milletler Binası Ofis Standartlarına uygun biçimde 3,2 metre x 6 metre boyutlarında olan ofislerle, genel itibariyle 2 bin kişilik tasarlandı. Yerleşim planı Cumhurbaşkanlığı’ndaki birimlerin her birinin arada çalışabilmesine de olanak sağlamakta.

‘Arta kalan yemekler hayvan barınaklarına gönderiliyor’

Alt zemin katların belirli bölümleri, 500’şer kişilik yemekhane, mutfak, mescit ve depoların yanı sara, yine idari ofislere ayrılmış durumda. Yemekhaneden arta kalan yemekler hayvan barınaklarına gönderiliyor. Bodrum kat, 250 araçlık otopark ve sığınak olarak kullanılmakta.

‘Koridor uzunlukları 185 metre’

Güney ve kuzey binalarda koridorlar 185 metre uzunluğunda. Harekete duyarlı aydınlatma sayesinde, aydınlanmanın sadece hareket anında ilgili kısımlarda olması sağlanmakta. Mesai bitiminde ofis aydınlatması otomatik olarak devre dışı kalmakta, ihtiyaç olan noktalarda ışıkların kullanıcılar tarafından devreye alınması gerekmekte.

‘Atık sular tekrar arıtılarak temizlikte kullanılıyor’

Külliye içindeki binalarda gri su yöntemi ile belirli noktalardaki atık sular arıtılarak, temizlikte yeniden kullanılmakta.

‘750 bin metrekarelik alana kurulu’

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki arazinin toplam yüzölçümü 750 bin metrekareden oluşmakta. Külliye dahilinde makamın bulunduğu ana bina, güney ve kuzey idare binalar, resmi konut yer almakta.

Beştepe Millet Cami, bu yıl içinde tamamlanması planlanan Kongre ve Gösteri Merkezi, ayrıca 5 milyon kitabı bünyesinde barındıracak olan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, Külliyesi’nin halkın kullanımına açık olan bölümlerini oluşturmakta.

‘Akıllı bina olarak tasarlandı’

Proje tamamlandığında halka açık kısımlar da dahil olmak üzere Külliye’nin toplam 6 girişi olacak. Külliye dahilindeki yapıların Selçuklu ve Osmanlı Mimarlık tarihinin bir sentezi olmalarının yanı sıra “akıllı bina” niteliği taşımaları da dikkati çekiyor.

‘Yağmur suları depolanıyor’

Bu peyzaj alanında 5 bin 600 adet yetişkin ağaç, 72 bin adet çalı grubu bitki dikildi. Bu peyzaj alanının su ihtiyacının bir kısmı yağmur sularının biriktirildiği depolardan sağlanıyor.