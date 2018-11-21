Star yazarı Yakup Köse, köşesinde 3 habere yer vererek, haberlerin 28 Şubat döneminde yaşananları hatırlattığını savundu. Yakup Köse, "Neler oluyor' diye mi sorsam yoksa 'Bu ortam nasıl oluştu' diye mi… Veyahut 'AK Parti’ye operasyon mu çekiliyor' diye mi…Bu suallerle birlikte düşünülmesi gereken soru: Nerede hata yapıldı?" diye yazdı.

Yakup Köse'nin köşesinde yer verdiği söz konusu 3 haber şöyle: "

Haber 1: Anaokulu çocukları için düzenlenen gezide yapılan cami ziyaretinin soru önergesi olarak Meclis'e taşınmasının ardından, Mimar Sinan Anaokulu Müdür Vekili İlkay Çiçekli görevden alındı.

Haber 2: İzmir'in Selçuk ilçesinde 10 Kasım'da düzenlenen anma törenlerine katılmayan imam hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber 3: Edirne'de 10 Kasım törenlerinin yapıldığı alandan geçerken "bu bir kıyamdır" dediği için polis tarafından gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan, geçtiğimiz gün de adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Emine Şahin’in annesi Pembe Çelik, kızı gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. "

Yakup Köse'nin "AK Parti’ye operasyon mu çekiliyor" başlığıyla (21 Kasım 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz