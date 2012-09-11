'AK Parti'nin yeni vizyonunda yeni açılımlar yer alabilir'

Mustafa Kartoğlu

(Star - 11 Eylül 2012)



AK Parti’nin yeni vizyonunda önemli sürprizler var



On yıllık iktidar dönemini geride bırakan AK Parti, ikinci on yılın vizyonunu hazırlıyor. Yeni vizyon, 2002’de kamuoyuna açıklanan parti programının, 2011 seçimlerinde ortaya konan 2023 vizyonunun esas alınarak güncellenmesi şeklinde tanımlanabilir.

Çalışma, konularına göre ayrılmış alt komisyonlarda sürüyor. Bu komisyonların ön çalışmalarını hafta sonuna kadar tamamlayarak asıl komisyona ulaştırması bekleniyor. İlk değerlendirmelerin yapılmasının ardından gerekli düzeltmeler, değişiklikler yapılacak ve çalışmanın son hali 25 Eylül’den önce Başbakan Erdoğan’a sunulacak. Son inceleme ve değerlendirmelerin 30 Eylül’deki büyük kongreden önce yapılması ve kongre günü Başbakan Erdoğan’ın konuşmasına esas teşkil etmesi planlanıyor.

2023 vizyonunda demokratikleşme ve özgürlükler alanında atılacak adımlar ağırlıklı olacak. Bir başka deyişle, bugüne kadar ekonomik kalkınma ağırlıklı olan programda bu kez ‘siyaset’ ağırlığını koyacak. Bu da ‘reform’ anlamına geliyor.

AK Parti’nin yeni siyaset vizyonu çalışmalarını Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik başkanlığında, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve Başbakan Erdoğan’ın başdanışmanı Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan’ın da bulunduğu bir ekip koordine ediyor. Bu koordinasyon altında, aralarında parti yöneticileri, hukukçular ve ekonomistlerin bulunduğu alt komisyonlar, çeşitli konulara göre çalışmalarını yürütüyorlar.

Temel eksen, demokratikleşme, özgürlükler ve sosyal barış, kardeşlik.

Konu başlıkları arasında demokratikleşme, özgürlükler, demokratik sistem (başkanlık), seçim ve siyasi partiler yasası, Yüksek Seçim Kurulu, terörle mücadele, ekonomik istikrar, bölgeler arası kalkınmışlık farkının giderilmesi, AB süreci ilk sıraları alıyor.

Üzerinde çalışılan konularla ilgili olarak şimdilik ‘herşey masada’ denilebilir. Seçim barajının düşürülmesi, belki kaldırılması, YSK’nın tek ve son karar mercii olmaktan çıkarılması da dahil. Masadaki konulara başkanlık sistemine uygun bir anayasa, Kürt sorunu konusunda atılacak yeni adımlar, ceza yasalarında halen tartışılan hükümlerin değiştirilmesi de eklenebilir. Zaten 4. ve 5. yargı paketleri ile bunların büyük bir kısmının bu dönem TBMM gündemine alınacağı biliniyor.

Başbakan Erdoğan’ın yeni vizyonda “Türkiye’nin yapısal değişimi” üzerinde durulmasını istediği biliniyor. Bu kapsamda Türkiye’nin ekonomi, demokratikleşme ve özgürlükler bakımından aldığı mesafenin analizi yapılıyor. Terörle mücadele süreci, Kürt sorununun çözümü için atılan adımlar, AB sürecinde yapılanlar değerlendirilerek gelinen noktanın fotoğrafı çekiliyor ve ‘yapısal değişim’e gidecek yol haritası çıkarılıyor.

Çalışmanın ana hatları STAR’da Yakup Bulut’un haberlerinde yer aldı. Ancak şimdilik ‘herşey masada’... Üzerinde çalışılan konularda hazırlanacak alternatifler için ‘bunlar olacak’ demek şimdilik mümkün değil. Ancak demokratikleşme ve özgürlükler bakımından ‘sürpriz açılımlara’ hazır olmak gerekiyor.

AK Parti’nin 30 Eylül’deki Büyük Kongresi sadece gelecek üç yıldaki üç seçimle değil, Türkiye’nin gelecek 10 yılıyla ilgili de önemli işaretler verecek.

Daha yakın tartışma konusu olarak, BDP’lilerin dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağından önce tartışılacak sürpriz açılım ve öneriler de gelebilir.