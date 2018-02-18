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"AK Parti'nin yeni Türkiye'sinde memurlar yaşlıların koluna yardımcı olmak için değil, gözaltına almak için giriyor"
"AK Parti'nin utanç kareleri hızla artıyor..."
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter'dan paylaştığı fotoğrafa "AK Parti’nin yeni Türkiye’sinde memurlar yaşlıların koluna yardımcı olmak için değil, gözaltına almak için giriyor" yorumunda bulundu.
Tanrıkulu'nun paylaşımı şöyle:
"AK Parti’nin yeni Türkiye’sinde memurlar yaşlıların koluna yardımcı olmak için değil, gözaltına almak için giriyor. Oğulları hapiste olan yaşlı anne, kızı ve torunuyla gözaltında. AK Parti’nin utanç kareleri hızla artıyor..."
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