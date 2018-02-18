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"AK Parti'nin yeni Türkiye'sinde memurlar yaşlıların koluna yardımcı olmak için değil, gözaltına almak için giriyor"

"AK Parti'nin utanç kareleri hızla artıyor..."

18 Şubat 2018 16:00

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter'dan paylaştığı fotoğrafa "AK Parti’nin yeni Türkiye’sinde memurlar yaşlıların koluna yardımcı olmak için değil, gözaltına almak için giriyor" yorumunda bulundu.

Tanrıkulu'nun paylaşımı şöyle:

"AK Parti’nin yeni Türkiye’sinde memurlar yaşlıların koluna yardımcı olmak için değil, gözaltına almak için giriyor. Oğulları hapiste olan yaşlı anne, kızı ve torunuyla gözaltında. AK Parti’nin utanç kareleri hızla artıyor..."

 

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