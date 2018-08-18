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AK Parti'nin yeni MKYK listesi

Mustafa TURAPOĞLU-Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - AK Parti 6

18 Ağustos 2018 18:47

Mustafa TURAPOĞLU-Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - AK Parti 6. Olağan Büyük Kongre\'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşekkür konuşması yaptı. Erdoğan konuşmasında, \"Gösterdiğiniz ilgi alaka sebebiyle sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Yolumuz açık olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun\" dedi.
Ayrıca 6. Olağan Kongresi\'nde partinin hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) görev alacak isimler belli oldu. Yeni MKYK\'da, 50 kişilik listede,  21 kişi yerini korudu 29 yeni üye listeye girdi. 

YENİ MKYK\'DA YER ALAN İSİMLER:
Ahmet Arslan, Ahmet Sami Ceylan, Ahmet Sorgun, Ahmet Tan, Ali İhsan Yavuz, Emine Zeybek, Erkan Kandemir, Erol Kaya, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Gökçe Özdoğan Enç, Hacı Bayram Türkoğlu, Hamza Dağ, Harun Karaca, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hatice Merve Tatar, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İffet Polat, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfi Elvan, Mahir Ünal, Markar Esayan, Mehmet Özhaseki, Metin Bulut,  Metin Yavuz, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Osman Nuri Gülaçar, Ömer Çelik, Öznur Çalık, Tuğba Işık Ercan, Vedat Demiröz, Vildan Polat, Yavuz Subaşı, Zehra Taşkesenoğlu.
 

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Erdoğan\'ın teşekkür konuşması
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