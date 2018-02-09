T24 LogoT24 Logo
Gündem

AK Parti'nin yeni il başkanı Bayram Şenocak oldu

  İhsan YALÇIN/ İSTANBUL, (DHA) SELİM  Temurci'nin istifasının ardından AK Parti’nin yeni İstanbul il başkanı, Bayram Şenocak oldu

09 Şubat 2018 20:13

 

İhsan YALÇIN/ İSTANBUL, (DHA) SELİM  Temurci\'nin istifasının ardından AK Parti’nin yeni İstanbul il başkanı, Bayram Şenocak oldu.
AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, yaptığı açıklamada, \"Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda İstanbul İl Başkanlığı\'na Bayram Şenocak atanmıştır. İstanbul’umuza ve Partimize hayırlı olmasını dilerim\" dedi.
İstifa eden Selim Temurci de twitter hesabı üzerinden, \"AK Partimiz tarafından İstanbul İl Başkanı olarak açıklanan dava arkadaşımız Bayram Şenocak\'ı tebrik eder, Partimize ve İstanbulumuza hayırlı olmasını dilerim. Rabbim muvaffakiyetler nasip etsin\" açıklamasında bulundu.

(FOTOĞRAF) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YALÇINDHA SELİM  TemurciAK PartininBayramAK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa AtaşCumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ErdoğanBaşkanlığı BayramPartimizeSelim TemurciPartimizBaşkanıRabbim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24