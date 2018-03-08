"AK Parti'nin Saadet Partisi'ne karşı tavrı altı günde değişti, çünkü..."

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, 2019'daki seçimler için ittifak yapan AKP ile MHP'ye katılmayan ve kamuoyunda "kilit parti" olarak tanımlanmaya başlayan Saadet Partisi'ne karşı AKP'nin tavrının 6 günde değiştiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, Saadet Partisi'nin adını anmadan, "BBP de desteklediğini ilan etti. Bu çatının altında olmasını arzu ettiğimiz partiler kendilerine başka bir yol arkadaşı seçiyorsa onlara da güle güle demekten başka bir şey elimizden gelmez" demişti.

Zeyrek, 3 maddede saydığı değişiklik nedeni için şu ifadeleri kullandı:

1- MHP, Saadet Partisi’nin ittifaka bir ana unsur olarak değil, AK Parti saflarında katılmasını istiyor. AK Parti’de de Saadet’in Numan Kurtulmuş ve partisi Has Partigibi “bütünleşerek” katılması beklentisi var. Saadet Partisi yönetimi böyle bir ittifakın partiyi bitireceği endişesi taşıyor.

2- Saadet Partisi’nin ittifaka katılma ihtimali çok düşüktü ve kapı açık kaldıkça Karamollaoğlu, katılmama gerekçelerini sıralarken hükümetin uygulamalarını eleştiriyor ve AK Parti tabanına da propaganda yapma fırsatı buluyordu.

3- Eğer kapı hep açık kalır, “AK Parti-Saadet Partisi İttifakı” bir ihtimal olarak gündemden düşmezse, Saadet Partisi ve Temel Karamollaoğlu da gündemden düşmeyecekti. Bu da Saadet Partisi’nin “anahtar parti” özelliğinin kamuoyunda iyice pekişmesine neden olacaktı.