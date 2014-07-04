'Nihayetinde AK Parti'nin kurucusuyum, başına geçme konusu günü gelince konuşulur'

Cuma namazını İstanbul'da kılan cumhurbaşkanı Abdullah Gül, partinin başına geçip geçmeyeceği sorusuna "Ben nihayetinde AK Parti'nin kurucusuyum. Bunlar günü geldiğinde konuşulur" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazını Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa Camisi'nde kıldı.

Gül, öğle vakti Tarabya Köşkü'nden Tophane'deki Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa Camisi'ne geldi.

Cami önünde İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan tarafından karşılanan Abdullah Gül, cuma namazını burada kıldı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cami çıkışında vatandaşlarla tokalaştı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti Genel Başkanlığı konusunda, "Bunların şimdi sırası değil, ben nihayetinde AK Parti'nin kurucusuyum. Bunlar günü geldiğinde kendi aramızda konuşacağımız konular" dedi.

“Cumhurbaşkanlığı’nda çok dolu bir 7 yıl geçirdim” diyen Gül, Seçimlerin Türkiye’ye yakışır şekilde geçmesini dileyerek “Bundan sonrasını halk takdir edecektir” dedi.