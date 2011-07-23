-AK PARTİ'NİN KESİN HESABI ONAYLANDI ANKARA (A.A) - 23.07.2011 - Anayasa Mahkemesi, AK Parti'nin 2007 yılı kesin hesabını Siyasi Partiler Kanunu'na uygun buldu. Anayasa Mahkemesinin AK Parti'nin 2007 yılı kesin hesabının incelenmesine dair kararı Resmi Gazetede yayımlandı. Karara göre, AK Parti'nin Anayasa Mahkemesine verdiği 2007 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendi. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2007 yılı gelirlerinin 223 milyon 884 bin 117 YTL, borçlarının 33 milyon 647 bin 406 YTL, giderlerinin 246 milyon 351 bin 540 YTL, alacaklarının 5 milyon 237 bin 866 YTL, 2008 yılına devreden nakit mevcudunun 5 milyon 942 bin 115 YTL olduğu, gelir ve borç rakamlarının toplamı ile gider, alacak ve nakit devir rakamları toplamının birbirine denk olduğu görüldü. 2007 yılında AK Parti Genel Merkezi gelirleri 190 milyon 372 bin 861 YTL olarak gösterilirken, bunun 3 milyon 84 bin 119 YTL'sini 2006 yılından devreden alacaklar, 28 milyon 888 bin 278 YTL'sini 2008 yılına devreden borçlar, 280 bin 68 YTL'sini 2006 yılından devreden nakit mevcudu, 10 bin 50 YTL'sini bağış ve yardım gelirleri, 7 milyon 862 bin 108 YTL'sini milletvekili aday adaylığı özel aidat gelirleri, 4 milyon 674 bin 830 YTL'sini satış gelirleri, 4 milyon 225 bin 802 YTL'sini malvarlığı gelirleri, 131 bin 346 YTL'sini sair gelirler ve 141 milyon 216 bin YTL'sini de devletçe yapılan yardımlar oluşturdu. Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varıldı. Partinin il örgütleri gelirleri 67 milyon 158 bin 661 YTL olarak gösterildi. İl örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede de gelirlerin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararıyla doğruluğunun onaylandığı görülerek, 2820 sayılı Yasa'ya uygun olduğu sonucuna varıldı. Parti Genel Merkezi 2007 yılı giderleri 189 milyon 116 bin 190 YTL, Genel Merkezin 2008 yılına devreden nakit mevcudu 1 milyon 256 bin 670 YTL olarak gösterildi. -İL ÖRGÜTLERİ GİDERLERİ AK Parti il örgütlerinin giderleri 62 milyon 473 bin 216 YTL olarak gösterildi. Parti il örgütlerinin 2008 yılına devreden nakit mevcudu 4 milyon 685 bin 445 YTL olurken, il örgütleri kesin hesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararıyla doğruluğunun onaylandığı görülerek, 2820 sayılı Yasa'ya uygun olduğu sonucuna varıldı. Partinin 2007 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda 2007 yılı kesin hesabında gösterilen 223 milyon 884 bin 117 YTL geliri, 33 milyon 647 bin 406 YTL borçları, 246 milyon 351 bin 540 YTL gideri, 5 milyon 237 bin 866 YTL alacakları ile 5 milyon 942 bin 115 YTL nakit devrinin Hazineye gelir kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna oybirliğiyle karar verildi.