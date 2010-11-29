-AK PARTİ'NİN KAPATILMASI "ADLİ DARBE GİRİŞİMİ" ANKARA (A.A) - 29.11.2010 - Wikileaks'ın açıkladığı ABD'ye ait gizli belgelerde, Ak Parti'nin kapatılması davasının da ABD belgelerine yansıdığı görülüyor. ''AKP'nin Kapatılmasının Sonuçları ve Bizim Duruşumuz'' başlığı ve 'Hizmete özel'' koduyla yazılan 04 Kasım 2008 tarihli belgenin giriş cümlesinde, ''AK Parti'nin kapatılması davası bu ülkenin geleceğine bir darbedir'' ifadelerine yer verildiği dikkat çekiyor. Büyükelçi Ross Wilson tarafından kaleme alınan belgede, davanın ''Türkiye'nin, devletin, ülke demokrasisinin büyümesi ve dinin toplumdaki rolü gibi konuların doğasına ilişkin çözümlenmemiş ihtilafları yansıttığı'' görüşüne yer verilen belgede, mevcut durumun bir nedeninin de, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Temmuz 2007'de yeniden iktidar geldikten sonra geçen 9 aylık dönemde sergilediği başarısız liderlik'' olduğu ileri sürülüyor. Erdoğan'a, baş örtüsü konusunu Türkiye'de yapılacak reformlar listesinin başına getirerek, ''ülkenin İslamlaştırılmasından ve gücü dizginlenmemiş bir çoğunluk iktidarından duyulan korkuları yatıştıracak en önemli vasıtalar olan AB reformlarını sürdürmediği'' eleştirisinin yönetildiği görülüyor. ABD'nin öncelikleri, ''Türkiye ile ortak çıkarlar çerçevesinde çalışma yeteneğinin muhafaza edilmesi ve ülkedeki demokratik sürecin geniş anlamda desteklenmesi'' olarak sıralanıyor ve ''Türkler arasında yapılan bu gürültülü, tarihi tartışma ve siyaset yürütmenin'', Türkiye'deki demokrasinin olgunlaşmaya devam etmesi açısından hayati önem taşıdığına işaret edilerek, ABD'nin buna saygı göstermesi ve Türk siyasetine ilişkin görüş belirtmekten kaçınması yaklaşımını benimsemesi tavsiye ediliyor. Açılan dava hakkında ''Bu, bir adli darbe girişimi ve siyasetin, kanuni yöntemlerle Clausewitz benzeri bir şekilde genişlemesidir. Bu iddianame siyasi bir belge olarak yorumlanıyor. Parti ile partideki önde gelen 70 kişinin siyasetten yasaklanmasını haklı çıkarmak için gazetelerden yapılan alıntılara yer veriliyor'' ifadeleri kullanıldı. Belgede, ABD'nin kamuya yapacakları açıklamalarda olumlu ifadelere yer verilmesi tavsiye edilirken, ''ABD'nin ülkedeki demokratik kurumlara, Türkiye'nin demokratik değerler ve laik prensiplere olan bağlılığına'' olan desteğini vurgulaması, ''Türkiye'nin AB'ye giriş hedefine ve ABD'nin, gelecekte Türkiye'nin özgürlüğe ve refaha ulaşmasını sağlayacak kapsamlı siyasi ve ekonomik reformlara verdiği desteğin altının çizilmesi'' ABD'nin kamuya yapacağı açıklamalarda dile getirilmesi, tavsiye edilen konular arasında yer alıyor. ABD tarafından yapılan kamu açıklamalarında ABD yönetiminin, Irak, Afganistan, Kafkasya, Balkanlar, terörizm, enerji güvenliği, Kıbrıs ile bölgedeki ve dünyanın değişik yerlerindeki sorunlar gibi konularda ortak çıkarları bulunan Türkiye ile birlikte çalışmayı sürdürmeyi çok arzu ettiğinin de özellikle belirtilmesi öneriliyor. Belgede adli sahanın siyasi mücadele alanına dahil edildiği iddiasında işaret edilen düşünür, 1780-1831 arasında yaşamış Prusyalı general Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz. "Vom Kriege" (Savaş üzerine) adlı çok ünlü bir eserin yazarı olan Clausewitz'e göre "Savaş bir siyasi araç olduğu kadar aynı zaman da bizatihi bir siyasi eylem, siyasi faaliyetin devamıdır."