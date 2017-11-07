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AK Parti’nin İnegöl Belediye Başkan adayı Alper Taban

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Alinur Aktaş’tan boşalan İnegöl Belediye Başkanlığı için adı geçen ve temayül yoklamasının ardından Ankara’ya davet edilen iki isimden Belediye Başkan Yardımcısı Alp

07 Kasım 2017 00:39

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Alinur Aktaş’tan boşalan İnegöl Belediye Başkanlığı için adı geçen ve temayül yoklamasının ardından Ankara’ya davet edilen iki isimden Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban, AK Parti’nin İnegöl Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.
Ak Parti Genel Merkezi\'ndeki görüşmenin ardından iki başkan adayı, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile görüştü. Görüşmenin ardından AK Parti’nin İnegöl Belediye Başkan adayı, mevcut Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban olarak belirlendi. AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından İnegöl Belediye Başkanı adayının yarın kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. Taban’ın, AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı tarafından yapılan temayül yoklamasında da birinci sırada çıktığı belirtildi.
BAŞKANLIK SEÇİMİ 8 KASIMDA
İnegöl Belediye Meclisi, Bursa Valiliği\'nin çağrısı üzerine yeni belediye başkanını seçmek için 8 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 15.00\'de toplanacak.

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