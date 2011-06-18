-AK PARTİ'NİN HESAPLARINA ONAY ANKARA (A.A) - 18.06.2011 - Anayasa Mahkemesi, AK Parti'nin 2005 ve 2006 yılı kesin hesaplarının Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna oy birliğiyle karar verdi. Yüksek Mahkeme, 2 yıl için parti amacına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen toplam 113 bin 505 lira 38 kuruşun Hazine'ye gelir kaydedilmesine hükmetti. Anayasa Mahkemesinin AK Parti'nin 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin kesin hesap incelemesinin sonuçları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, AK Parti'nin 2005 yılı kesin hesabında gösterilen 69 milyon 649 bin 354 YTL 18 YKr geliri, 3 milyon 694 bin 628 YTL 84 YKr borcu, 64 milyon 524 bin 584 YTL 3 YKr gideri ve 2 milyon 695 bin 817 YTL 23 YKr alacağı bulunduğu, 6 milyon 123 bin 581 YTL 76 YKr nakit devrinin de Hazine'ye irat kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi. AK Parti'nin 2005 hesaplarında giderler arasında gösterilen, ancak Parti amacına uygun ve Parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 81 bin 329 YTL 31 YKr karşılığı Parti mal varlığının Siyasi Partiler Kanunu'nun 75 ve 76. maddeleri gereğince Hazine'ye gelir kaydedilmesine oy birliğiyle karar verdi. Yüksek Mahkeme, AK Parti'nin 2006 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda da gösterilen 78 milyon 517 bin 855 YTL 17 YKr geliri, 9 milyon 776 bin 358 YTL 81 YKr borcu, 83 milyon 126 bin 615 YTL 4 YKr gideri, 3 milyon 433 bin 990 YTL 47 YKr alacağı ile 1 milyon 733 bin 608 YTL 47 YKr nakit devrinin Hazine'ye irad kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna hükmetti. Kesin hesapta gösterilen giderlerden Parti amacına uygun ve Parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 32 bin 176 YTL 7 YKr karşılığı Parti mal varlığının da Siyasi Partiler Kanunu uyarınca Hazine'ye gelir kaydedilmesine oy birliğiyle karar verildi.