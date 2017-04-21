"AK Parti'nin faturayı Topbaş ve Gökçek'e kesmesi, sorunu daha da derinleştirir"

Vatan gazetesi yazarı Okay Gönensin, "İstanbul ve Ankara'da çıkan 'hayır' sonucunun AKP'de rahatsızlık yaratmasının kaçınılmaz olacağını" savunarak "Ankara ve İstanbul’da siyaset yapan bütün AK Partililer de bunun bir faturası olacağını tahmin eder. AK Parti çevrelerinde şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in isimleri telaffuz ediliyor" dedi.

Okay Gönensin'in "AK Parti’de fatura hazırlığı" başlığıyla yayımlanan (21 Nisan 2017) yazısı şöyle:

CHP dışındaki bütün partiler 16 Nisan’dan içleri rahat çıkmadılar.

MHP ve HDP seçmenlerine hakim olamadıklarını biliyorlar. Bu yüzden sesleri çıkmıyor.

AK Parti’de ise “1-0 da kabulümüz” seslerine rağmen, özellikle İstanbul ve Ankara sonuçlarının rahatsızlık yaratması kaçınılmaz.

AK Parti istediği ve beklediği şekilde bir galibiyet alamayınca, bunun faturasının birilerine çıkması doğaldır. Bu durumlarda rahatmış gibi yapmak fazla idare eden bir tavır değildir.

Ankara ve İstanbul’da siyaset yapan bütün AK Partililer de bunun bir faturası olacağını tahmin eder.

AK Parti çevrelerinde şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in isimleri telaffuz ediliyor.

Bu iki belediye başkanı da, haklarında siyasi tartışmalar ne olursa olsun yönettikleri iki büyük şehrin sakinlerinin memnun olduğu başkanlardır. Aynı şey Antalya için de söylenebilir.

AK Parti’de sorunu “yerel” olarak teşhis edip, faturayı buna göre kesmek dikkati merkezden uzaklaştırabilir, ama derde deva olması zordur.

AK Parti’nin referandumda oy kaybetmiş olmasının faturasını Topbaş ve Gökçek’e çıkarıp konuyu kapatmak ancak AK Parti’nin sorununu daha derinleştirir.

Toplumun önemli kesimleriyle ilişkisinin zayıflamış olmasını ise asla açıklamaz.

16 Nisan’ın diğer rahatsızları MHP ve HDP’de ise fatura meselesi çok farklıdır.

MHP’de Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye çıkarılacak bir faturanın hiçbir anlamı yoktur. Bahçeli sonuçlarını bilerek bir tercih yapmış ve işi bitirmiştir.

HDP’de ise fatura çıkarılabilecek kimse yoktur. Bu baskılar altında alınan sonucun bile başarı olduğunu söyleyene itiraz etmek de zordur.

AK Parti’nin 16 Nisan faturasını nasıl ve hangi mercilere çıkaracağı, bunu nasıl tartışacağı ve hangi hatlarda revizyon ihtiyacı hissedeceği önümüzdeki yakın dönemin temel siyasi sürecidir.

Bu süreç elde idam urganıyla yaşanıp geçiştirilebilecek bir süreç asla değildir.