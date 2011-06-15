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AK PARTİ'NİN CAMLARINI KIRAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI ÇORUM (A.A)

15 Haziran 2011 18:32

-AK PARTİ'NİN CAMLARINI KIRAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI ÇORUM (A.A) - 15.06.2011 - AK Parti'nin Çorum'daki seçim bürosunun camlarının kırılması olayına karıştığı belirlenen, aralarında ÖDP Çorum İl Başkanı'nın da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. AK Parti'nin Cengiz Topel Caddesi'ndeki seçim bürosunun camlarının kırılmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan ÖDP Çorum İl Başkanı U.K. ile S.D.Ç. ve M.T, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 12 Haziran seçimlerinden önce, AK Parti'nin Cengiz Topel Caddesi'ndeki seçim bürosunun camları kırılmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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