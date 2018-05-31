"AK Parti'nin anketinde oylar 1 Kasım'ın gerisinde"

AKP'nin 24 Haziran'daki seçimler için anket yaptırdığı, bu araştırmada oyların 1 Kasım seçimlerinden geride olduğu iddia edildi. Kulislerde AKP'nin vekil sayısının 300'ün altına düşmesi durumunda partinin 'MHP'ye bağımlı hale gelebileceği' yorumları yapılıyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın aktardığına göre, 7 Haziran seçimlerinde yüzde 41 oy oranıyla 258 milletvekili çıkararak tek başına hükümet kuramayan, 1 Kasım seçimlerinde yüzde 49.5 oy oranıyla 550 milletvekilinden 317’sini alan AK Parti'de 24 Haziran seçimlerine yönelik yaptırılan anketlerde partinin oy oranı yüzde 46 düzeyinde çıktı.

Anketlerde HDP’nin oy oranının yüzde 9-11 bandında çıktığı, MHP’nin yüzde 8-9 ile baraj altında kaldığı, İYİ Parti’nin yüzde 7-8 düzeyinde oy alacağı tespiti yapıldı.

İttifak yapan partilerde yüzde 10 barajının uygulanmaması kuralı nedeniyle MHP ve İYİ Parti barajı geçemese de milletvekili çıkarabilecek. İktidar partisinde, HDP’nin barajı geçmesi durumunda partinin 600 milletvekilinden 320’sini alabileceği, Cumhur İttifakı'nın toplam milletvekili sayısıyla anayasayı değiştirecek bir çoğunluğa ulaşılmasının mümkün olmadığı değerlendirmesi yapılıyor.

Milletvekili sayısı 600’e çıkmasına karşın iktidar partisinde vekil sayısında artış olmayacağı kaydedilirken, sahada 'durumun 7 Haziran kadar kötü olmadığı, ancak 1 Kasım kadar da iyi olmadığı' görüşü dile getiriliyor. Parti yönetimi, anketlerde durumun çok kötü olmadığı, Meclis’te çoğunluğu alacakları yönündeki iyimser tahminlerine karşın milletvekili sayısının çok sınırda çıkabileceği, hatta 300’ün altına düşebileceği yorumları da yapılıyor. Bu durumda MHP’nin hükümet üzerindeki yaptırım gücünün artacağı ve alınacak kararlarda etkili olacağı iddia ediliyor.