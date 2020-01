AK Partili Yılmaz'dan Bitcoin uyarısı

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitcoin gibi kripto paraların şu an itibarıyla güven vermediğini belirterek, \"Bilişim ile birlikte, devlet otoritesi veya herhangi bir otorite olmadan da birtakım paraların üretildiğini görüyorsunuz. Bunlar şu an itibarıyla güven vermeyen paralar. Vatandaşlarımızı bunlara karşı uyarıyoruz. Bu konularda vatandaşları zarara sokacak işlere girilmemesi gerekiyor\" dedi.

Memleketi Bingöl\'de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye\'nin 2017\'de dünyada üst sırada bir büyüme performansı gösterdiğini söyledi. Yılmaz, geçen yılın en önemli gelişmelerinden birinin Anayasa değişikliği olduğu ifade ederek, \"Her zaman bu değişimler yaşanmıyor. Türkiye, 2017\'de halkın iradesi ile yönetim sisteminde çok önemli bir değişikliğe onay verdi. Şu anda geçiş sürecindeyiz. 2019\'da Kasım ayında yapılacak seçimlerle, yeni sistem tüm unsurlarıyla hayata geçmiş olacak. Türkiye\'de her alanda çok önemli yatırımlar yaptık. 2019\'da yapılacak seçimlerden sonra Türkiye kalkınmada yeni bir ivme kazanacak. Bir taraftan siyasi istikrar ve öngörülebilirlik ile diğer taraftan da daha seri karar alan ve uygulayan, bürokrasiyi azaltan bir yönetim şekli ile yolumuza devam edeceğiz. Böyle bir ortamda da kalkınma sürecimiz de hızlanacak\" diye konuştu.

Türkiye\'nin 21\'inci yüzyılın parlayan ve yükselen ülkelerinden biri olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

\"İnşallah bu sistem ile birlikte her alanda yeni bir ivme ile daha ileri gittiğimiz bir dönem yaşayacağız. 2017\'de ekonomide çok önemli başarılara imza attık. Son çeyrek rakamları henüz belli değil ama ilk 3 çeyreğin rakamlarını değerlendirecek olursak; 9 ayda ekonomik büyümemiz yüzde 7,4 oldu. 3\'üncü çeyrek büyüme rakamımız ise çift haneli oldu. Yüzde 11,1 gibi ekonomik büyüme sağladık. Bu, G-20 ülkeleri içinde bizi birinci sıraya taşıdı. Çin ve Hindistan\'ın da önüne geçtik. Yüzde 7\'nin de üzerinde büyüyen bir ülke yok.\"

\'ASGARİ ÜCRETİ 2002 İLE MUKAYESE ETSİNLER\'

Cevdet Yılmaz, asgari ücret konusunda kendilerini eleştirenlerin 2002 yılındaki rakamlarla karşılaştırma yapmaları gerektiğini söyledi. Yılmaz, \"Asgari ücrette yüzde 14\'ün üzerinde artış yapıldı. Enflasyonun üzerinde bir artış yaşandı. 2002 yılında asgari ücret 184 liraydı. Son yaptığımız artış ile beraber, 2018\'de 1603 lira oldu. Yaklaşık 9 kat bir artış sağladık. Bu önemli bir gelişme. Asgari ücret eleştirileri yapanlar 2002 yılındaki rakamlarla mukayese ederlerse seviniriz. Bu, bekâr çalışan için 1603 lira. Evli ve çocuklu bir çalışanın ücreti 1700 liranın üzerindedir\" dedi.

\'KRİPTO PARALAR, ŞU AN GÜVEN VERMİYOR\'

Bitcoin gibi kripto paraların şu an itibarıyla güven vermediğini de belirten Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

\"Kripto paralar, bilişimin geliştiği dünyanın ürettiği şeyler. Eskilerde altına veya madenlere dayalı paralar vardı. 70\'li yıllardan sonra devlet otoritelerine dayalı kağıt para sistemi gelişti. Yani devlet otoritesine güvenerek, parayı kullanıyorsunuz. Devlet otoritesi giderse, elinizde sadece mürekkepli kağıt kalmış oluyor. Bugünkü dünya böyle. Bilişim ile birlikte, devlet otoritesi veya herhangi bir otorite olmadan da birtakım paraların üretildiğini görüyorsunuz. Bunlar şu an itibarıyla güven vermeyen paralar. İnişli çıkışlı, riskli varlıklar. Vatandaşlarımızı bunlara karşı uyarıyoruz. Bu konularda vatandaşları zarara sokacak işlere girilmemesi gerekiyor. Arkasında bir şey yok, problem yaşandığında vatandaşın hakkını arayacağı bir merci yok. Dolayısıyla bu riskli bir alan, tam olarak düzenlenmiş bir konu değil. Bir taraftan da bilişim dünyası artık geleceğin gerçeği. Önümüzdeki yıllarda dünya ve ülkemizde bu konular tartışılacak, biz de gelişmeleri göreceğiz. Ama şu an itibarıyla bu tür alanlara girilmesinin riskli olabileceğini düşünüyoruz.\"



FOTOĞRAFLI