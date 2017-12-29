T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ak Partili vekillerden Bergama'ya ziyaret

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Nükhet Hotar ile İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, İzmir'in Bergama ilçesinde meslek odası başkanları ve partililerle bir araya geldi

29 Aralık 2017 02:27

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Nükhet Hotar ile İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, İzmir\'in Bergama ilçesinde meslek odası başkanları ve partililerle bir araya geldi.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ile İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Bergama\'da bir otelde Kaymakamı Osman Nuri Canatan, Kınık Belediye Başkanı Ak Partili Sadık Doğruer, Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları, Ak Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile buluştu.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Ak Parti İlçe Başkanı Hakan Koştu, Bergama\'nın sağlık, tarım, sanayi ve ulaşım konularındaki sorunları hakkında brifing verdi. Koştu’nun ardından konuşan Kerem Ali Sürekli, Bergama’yı sevdiğini, ilçe ile yakinen ilgilendiğini ve sorunlarına hakim olduğunu belirterek, Bergama Ticaret Odası’nın ev sahipliğini yaptığı Ekonomi Zirvesi’nde birçok konuya değinildiğini belirtti. 
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ise, taşeronların kadroya alınması ve doğalgaz konularına değindi. Hotar, “Bergama bir ay sonra doğalgazı kullanmaya başlayacak. Bu hem Bergama halkı için, hem de Bergama sanayisi için önemli bir atılım. Bundan sonraki çalışmalarımızda gönül gücümüz için sizlerden destek bekliyoruz” dedi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CevdetDHAAK Parti Genel Başkan YardımcısıMilletvekili Nükhet HotarMilletvekili Kerem Ali SürekliBergamaAk Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet HotarMilletvekili Kerem Ali Sürekli BergamaOsman Nuri Canatan Kınık Belediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24