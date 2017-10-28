AK Partili Vekil Tin'in otomobili kaza yaptı: 8 yaralı (2) - Yeniden

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de AK Parti Milletvekili Şahin Tin\'in içinde bulunduğu otomobil, Merkezefendi İlçesi İzmir karayolunda başka bir otomobille çarpıştı. Kazada Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, eski milletvekili Mehmet Yüksel\'in de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.45 sıralarında Merkezefendi ilçesinde, İzmir karayolu Salihağa Kavşağı\'nda meydana geldi. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, eski milletvekili ve bakan Nihat Zeybekci\'nin danışmanı Mehmet Yüksel\'in içinde bulunduğu, milletvekili danışmanı Kadir Demir yönetimindeki 20 FN 001 plakalı Mercedes marka otomobil, Babadağ istikametine giderken, kavşakta 32 yaşındaki Ali Durna\'nın yönetimindeki kullandığı 20 ZH 916 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Milletvekili Şahin Tin, İl Başkanı Necip Filiz, Mehmet Yüksel ve otomobili kullanan danışman Kadir Demir, Özel Sağlık Hastanesi\'ne kaldırılırken, diğer otomobilde bulunan yaralılar sürücü Ali Durna, 27 yaşındaki Emine Durna, 49 yaşındaki Arzu Öz ve 3 yaşındaki Hanife Nur Coşkun da Denizli Devlet Hastanesi ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

VALİDEN ZİYARET

Özel Sağlık Hastanesi\'nde tedaviye alınan Milletvekili Tin, İl Başkanı Filiz, Yüksel ve Demir\'in sağlık durumlarının ağır olmadığı, ancak kontrol amacıyla gözaltında tutuldukları belirtildi. Denizli Valisi Hasan Karahan hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Çok sayıda partili de hastaneye geldi. İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı, yaralıların genel durumlarının iyi olduğunu, diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Özel Sağlık Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Saygın Kamacı da yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, \"Travma hastaları olduğu için bir süre gözlem altında kalacaklar. Necip Filiz\'in bel omurunda incilme var, ameliyata gerek yok. Onun dışında tüm hastaların durumları iyi, bilinçleri açık. Tedbir amaçlı gözlem altında tutacağız\" dedi.

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