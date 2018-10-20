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AK Parti'li Usta'dan ‘ Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Bütün delilleri ile açıklanacak yakında

KONYA (DHA) - AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya'da gazetecilerin Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne dair sorularını yanıtladı

20 Ekim 2018 13:19

KONYA (DHA) - AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya\'da gazetecilerin Cemal Kaşıkçı\'nın ölümüne dair sorularını yanıtladı. Usta, \"Türk yetililer, savcılık ve emniyet mensuplarının yaptığı kovuşturmada bir takım delilere ulaşılmıştı. Suudi yetkililerin bu olayı, bu noktaya gelmeden daha önce açıklaması daha kıymetli olurdu. İş zaten döküldükten sonra mecbur kalıp bu açıklama yaptılar. Bütün delilleri ile açıklanacak yakında.\" dedi.

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Usta\'nın açıklaması

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