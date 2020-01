AK Partili Turan: Truva'nın ziyaretçi sayısı 3-5 milyona çıksın

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarındaki Truva Ören Yeri\'nin, UNESCO Dünya Mirası Listesi\'ne girişinin 20\'nci yılı olan 2018\'in \'Truva (Troia) Yılı\' ilan edilmesi nedeniyle AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, değerlendirmelerde bulundu. Turan, antik kentin ziyaretçi sayısının 3-5 milyona çıkmasını arzu ettiklerini belirtti.

Uluslararası alanda tanıtım için ve kültür turizmini canlandırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018\'i Truva Yılı ilan etti. Hem bakanlık düzeyinde hem de Çanakkale Valiliği bünyesinde 2018 yılında Truva konulu etkinlikler planlanmaya başladı. UNESCO Dünya Mirası Listesi\'ne 1998\'de giren ve başta Uzakdoğu ülkelerinin vatandaşları olmak üzere yılda yüz binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan 5 bin yıllık Truva Antik Kenti, bu sayede 2018 yılı boyunca hem Türkiye\'nin hem de tüm dünyanın konuştuğu mekânların başında gelecek.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale\'nin farklı konularda Türkiye\'nin ve dünyanın önde gelen markalarını içinde barındıran bir kent olduğunu söyledi. Truva\'nın önemli bir değer olduğunu vurgulayan Turan, antik kentin zaman zaman ihmal edildiğini belirtti. Turan, şunları söyledi:

\"Cumhurbaşkanımızın duyurusuyla 2018, Truva Yılı ilan edildi. 2018\'i Türkiye\'de ve tüm dış ülkelerdeki büyükelçiliklerimiz ile beraber Truva Yılı olarak kutlayacağız. Bunun için önemli çalışmalar yapılıyor. İlgili komisyonumuzun, Kültür Bakanımızın, Valimizin özel gayretleri bu konuda bizlere çok büyük mesafe alma imkânları verdi. Geçen hafta tüm ekip, Türk Hava Yolları\'na, TÜRSAB\'a, diğer ilgili kurumlara toplantıya gittiler. Oradan çok olumlu kararlarla dönüldü. Her kurum, devletimizin her imkânı bu konuya seferber edilmiş durumda. Biz Truva\'nın ayağa kalkmasını, bu markanın hak ettiği yatırımı almasını istiyoruz. Zaman zaman yurt dışı gezilerine gittiğimizde, Türkiye\'yi tanımayan, İstanbul, Ankara, Çanakkale\'yi bilmeyen insanların Truva\'yı tanıdığını, efsaneleri okuduğunu, tarihi hatırasını bildiğini sevinerek görüyoruz. O yüzden Truva\'nın hak ettiği yatırımları alması için 2018 Truva Yılı bir imkandır bizim için.\"

\'TRUVA\'NIN DA ZİYARETÇİ SAYISI 3-5 MİLYONA ÇIKSIN\'

Truva 2018 Yılı nedeniyle, Türk Hava Yolları\'nın bir uçağının dış giydirmesinin Truva\'ya ayrıldığını belirten Bülent Turan, bunun şık bir hareket ve tanıtım imkânı olacağını kaydetti. Turan, diğer çalışmalarla ilgili şöyle dedi:

\"Onun dışında diğer ilgili kurumlarda benzer çalışmalar yapacaklar. Sizlerle de zaman zaman paylaşacağız. Bir diğer müjdemizde yine özel sektöründe desteğiyle beraber çevredeki köylerimizi tüm altyapı imkanlarının ayağa kaldırılması olacak. Dış cephe giydirmeleri, evlerin restorasyonu, Truva hatırasının olduğu bir atmosferi canlandırmak için orada bütün köylerimizin ayağa kaldırılması gündeme gelecek. Biz 2018\'i Türkiye\'nin ve Çanakkale\'nin tanıtımı için önemsiyoruz. Nasıl ki Gelibolu Yarımadası\'ndaki şehitliklerimizde 10 sene önce yıllık 300 bin olan ziyaretçi sayısı, o yatırımlar yapılınca 3 milyona çıkmışsa, şu anda Truva\'da da ortalama yıllık 400 bin ile 500 bin civarında olan ziyaretçi sayısı 2018 Truva Yılı etkinlikleri sonrasında 3-5 milyona çıksın. Bu durum Çanakkale\'miz ve esnafımız için büyük bir katma değer sağlayacaktır.\"

\'TARİHİ ESERLERİN TÜRKİYE\'YE İADESİ KATMA DEĞER ÜRETECEK\'

Truva Müzesi\'nin de 2018 yılı içinde de açılacağını ifade eden Turan, \"Müzenin, Truva eserlerinin geri gelmesinde, sergilenmesinde çok büyük bir katma değer üreteceğini düşünüyoruz. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde tarihi eserleri araştırması için bir komisyon kuruldu. Bu komisyonda ben bölgemizdeki tarihi eserlerin Türkiye\'ye iadesinin katma değer üreteceğini düşünüyorum. Çünkü müzenin olmadığı yerlerde sergi imkânı olmadığı için bu tarz argümanların, tarihi eserlerin iadesi kolay olmuyor. Ama şimdi Truva\'dan çıkan her türlü eserin sergileneceği bir örnek dünya müzesi var. O müzeyi açtığımızda oradaki eserlerin tekrar hayata geçirilmesi ve sergilenmesi çok daha rahat olacak\" diye konuştu.



