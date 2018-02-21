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AK Partili Ravza Kavakçı Kan, Bursa'da FETÖ davasını takip etti

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan FETÖ davasını takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, "Bu süreci milletimizle beraber yakından takip edeceğiz

21 Şubat 2018 15:51

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan FETÖ davasını takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, \"Bu süreci milletimizle beraber yakından takip edeceğiz. Adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekliyoruz\" dedi.
Yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilk gözaltı kararı verilen dönemin Bursa İl Jandarma  Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ve 15 sanığın yargılandığı dava Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan,  AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve partililerle birlikte Bursa Adalet  Sarayı’na gelerek duruşmayı takip etti. Bir süre sonra duruşma salonundan çıkan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan,  basın mensuplarına  yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde FETÖ darbe girişimi davasını, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak biz bu davaları yakından takip ediyoruz. Burada bir kalkışma hazırlığı ortaya çıkmıştır. Bu davalar bizim açımızdan çok mühim. 15 Temmuz\'da sadece 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hayat hakkına karşı değil, bu topraklara ümit bağlamış bütün mazlumların geleceklerine de darbe yapılmak istenmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi hepimizin hayat hakkına yapılmıştır. Ama Türk milleti, bu ülkenin vatandaşları, dışarıdan da dünya mazlumlarının dualarıyla bu korkunç darbe girişimini önlemiştir. Asla bu topraklarda bir daha böyle bir şeyin yapılmasına izin verilmeyecek.\"
Açıklamasında, CHP\'yi de eleştiren Ravza Kavakçı Kan, \"Gönül ister ki diğer partiler, özellikle de  ana muhalefet partisi birçok davayı takip ettiği gibi milletimizin yaşama hakkına yapılmış bu saldırıyı gerçekleştirenlerle alakalı davaları da takip etsinler. Ama biz buradayız, milletimizle beraber bu süreci yakından takip edeceğiz. Adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekliyoruz. Bu dava çerçevesinde sanıklar ve bazı şahitler dinlenmiş ve dinlenmeye devam ediyor. Cumhuriyet savcısı en kısa sürede mütalaasını verecektir. Duruşma adli sürecin içerisinde tamamlanacak. Biz de bu süreci yakından takip ediyoruz\" diye konuştu.

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