Ak Partili Petek'ten 'İhanet ve Direniş' adlı 15 Temmuz kitabı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ/PDY\'nin yapılanışını ele aldığı \'İhanet ve Direniş\' adlı kitabını Burdur Gazeteciler Cemiyeti\'nde tanıttı.

15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı da olan Reşat Petek tanıtım toplantısında, 15 Temmuz Araştırma Komisyonu Raporu\'nu tamamladıklarını, raporun Meclis tarafından basılıp dağıtılacağını söyledi. Araştırma Komisyonu Başkanı olarak kendisinin özel edindiği ve derlediği bilgileri kitaplaştırdığını belirten Petek, \"Komisyon dışında benim özel çalışmalarım da oldu. Ortaya 300 sayfalık bir kitap çıktı\" dedi.

Ekim ayı içerisinde konuyla ilgili ikinci bir kitap yayımlayacağını anlatan Petek, \'İhanet ve Direniş\' kitabında FETÖ\'nün tarihi sürecine değindiğini kaydetti. Kitapta, Fethullah Gülen\'in yapılanışı, FETÖ\'nün örgütlenmesi, devlete sızması, yıllarca nasıl çalıştığı, örgütün kendisini nasıl gizlediği, uluslararası bağlantıları üzerinde yaptığı araştırmaların yer aldığına değinen Petek, \"Burası önemli, maksadımız roman gibi geçmişte nasıl yaşadığını ortaya koymak değil. Güne ışık tutup, yarınlarda alınacak önlemler bakımından da fayda sağlamak. Kitabın son bölümünde 15 Temmuz sonrası da yer alıyor\" dedi.

YARIM ASIRLIK ÖRGÜT

FETÖ\'nün yarım asırlık bir örgüt olduğunu belirten Reşat Petek, \"Tamamen delil ve belgelere dayanarak ulaştığımız bir gerçek var ortada. Yarım asırlık bir örgütten bahsediyoruz ve bu örgütün Türkiye\'de aldatmadığı, kandırmadığı kalmamış. Devlete sızmış. Bu kitapta bunları iyiden iyiye izah ettik. Konuya yabancı olan birisi bile bu kitabı okuduğunda \'kimmiş bu ihanet eden, nasıl kurulmuş\'un cevabını bulabilecek\" diye konuştu.



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