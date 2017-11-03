AK Partili Öztürk, Bodrum'un çöp sorunu için belediyeyi suçladı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, son yıllarda Bodrum\'un en büyük sorunlarından birisi olan katı atık depolama alanı ile ilgili olarak, \"Biz 2017 yılında hâlâ Bodrum\'un çöp problemini konuşuyorsak bu beceriksiz yerel yönetimlerin sonucudur\" dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, partisinin Bodrum İlçe Başkanlığı\'nda ilçenin yerel sorunu haline gelen katı atık bertaraf tesisi ile ilgili açıklama yaptı. Bodrum\'un çöplük ve su sorununun yıllardır var olduğunu savunan Nihat Öztürk, \"Biz Türkiye\'nin her yerindeki su, çöp gibi sorunlarda yerel yönetimlere destek olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bodrum\'da çöp konusu çok siyasallaştırıldı. Birileri ayda bir çıkıp basın toplantısı yaparak bunu siyasi malzeme haline getirdi. Bizim çöp depolama tesisine bir şerhimiz yoktu, yeri ile alakalı bir şerhimiz vardı. Onu da bir siyasi şovmuş gibi algıladılar. Bizim böyle bir derdimiz yoktu. Daha önce Fethiye\'de, Marmaris\'te, Milas\'ta ve merkezde bu çöp depolama tesislerine yer tahsisi konusunda Orman Bakanlığı\'mızla birlikte destek olduk, işlerini zorlaştırmadık. Orman Bakanlığı Sazköy\'deki yer tahsis etti. Benim bölge milletvekili olarak itirazım orada 7 bine yakın bir ağaç kesimi söz konusuydu, benim itirazım buna idi\" diye konuştu.

\'3 PROBLEMSİZ ALAN TESPİT ETTİK\'

Firmanın ihaleyi aldığını ve yer teslimi yapıldıktan sonra makinelerin alana girdiğini kaydeden Öztürk inşaatın altından bir tarih çıktığını belirterek şunları kaydetti:

\"Leleg dönemine ait tarihi eserler bulundu. Tarihi eserler bulununca SİT kurulu \'Burada bir kültür mirası yatıyor, burada çöplük olamaz\' dedi. Bunu AK Parti milletvekili olarak biz yapmadık. Bunun üzerine yer çıkmaza girdi. Biz SİT kurulunun kararının arkasında durduk ve oradaki doğa ve tarih katliamına engel olduk. Beni eleştirenler ise \'Biz tarih falan dinlemeyiz. Arkeolojik alan, SİT dinlemeyiz orada çöplük yapmak istiyoruz\' diyorlar. Biz 3 tane problemsiz alan tespit ettik. Bu 3 alan koordinatları ile beraber büyükşehir belediyesine verildi. Artık Bodrum yaz aylarında yanan çöplüğü ile haberlere konu olmasın. Çünkü Bodrum sadece Türkiye\'nin değil dünyanın bir turizm markası. Bu problemin bizim problemimiz olduğunu düşünerek el birliği ile yol aldığımızı düşünüyoruz. Biz siyaseten \'Belediye burada hizmet yapmasın\' mantığı hiç gütmedik. Çöplük konusunda da bunu gösterdik. Biz Bodrum\'u siyasete alet etmeyecek kadar duyarlıyız ama beceriksizliklerini birtakım bahanelerin arkasına saklamasınlar.\"

\'BELEDİYE\'YE TALİBİZ\'

Muğla\'nın su ve çöp problemini çözmesi gerekenin belediyeler olduğunu belirten Milletvekili Nihat Öztürk, \"Bu arkadaşlar bu işleri becermiyorlarsa lütfen 2019\'da aday olmasınlar. Milletin önüne çıkıp oy isteyeceksiniz ama milleti çaresizliğe terk edeceksiniz. Biz yer tahsisi konusunda elimizden geleni yaptık. Biz 2017 yılında hâlâ Bodrum\'un çöp problemini konuşuyorsak bu beceriksiz yerel yönetimlerin sonucudur. 2019\'da biz beceriksiz yerel yönetimler istemiyoruz. Biz 2019\'da hem yerel belediyelere hem de Muğla Büyükşehir Belediyesi\'ne talibiz. Geldiğimiz zaman da göreceksiniz 6 ayda bütün problemler nasıl çözülüyor\" dedi.

Toplantı sonunda AK Parti\'nin iktidara gelişinin 15\'inci yılı nedeniyle bir pasta kesildi.



FOTOĞRAFLI