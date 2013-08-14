AK Partili Özdağ: Gencecik sporcuya 550 altın verirseniz; erken şöhret kurbanı olur

T24/ ANKARA

TBMM’nin spor alanında tek doçenti AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, “ Şimdi sporcular, haksız bir biçimde 550 altın, yaklaşık 3 bin liralık aylıktan oluşan ödülü alabilir miyim diye düşünüyor” dedi.

TBMM Mili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi, Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kıckboks Hakemliği de yapan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, günlerdir Türkiye’nin tartıştığı doping olayını, para- ahlak ve yetenek üçgeninde değerlendirdi.

“Sporcuların öz güvenleri eksik” diyen Özdağ, Ödül Yönetmeliği’nin gencecik sporcuları dopinge teşvik edecek kadar baş döndürdüğünü söylüyor. 550 altının, kademeli olarak verilmesini öneriyor. Özdağ’a göre, “Gencecik bir sporcuya 550 altın verirseniz; Ayda yaklaşık 3 bin lira öderseniz; Sponsorlarından gelenleri, reklamlardan elde ettikleri kazançları da eklerseniz? Erken şöhret kurbanı oluyorlar.”

ABD’de, olimpiyat kazanana da 290 dolar

Özdağ’a göre, çözümlerden biri ödül meblağının kademeli olarak verilmesi. Dünya örneklerine bakıldığında, ABD devleti, madalyalı sporcuya 290 dolar ödüyor. Sporcuların çalıştıkları klüpler ve sponsorlar var. Devletin teşvik parasının dışındakileri sponsor firma karşılıyor.

Özdağ’ın, T24’ün son günlerin en tartışmalı konusu dopinge ilişkin sorularına ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

Sporcular ödülü alabilir miyim diye düşünüyor?

Sporcular, haksız bir biçimde ödül alabilir miyim diye düşünüyor. Eskiden doping merkezleri bu kadar yoktu. O nedenle, eskiden yapılmıyordu demek de yanlış olabilir. Şimdi, doping merkezlerinin artması, dopingi hemen ortaya çıkarıyor.

İdrar testine başkalarını koyuyorlardı?

Eskiden, bazı sporcular idrar testine başkalarını sokuyorlardı. Şimdi, her şey bilimsel. Kimse bu doping merkezlerinden kaçamıyor. O nedenle, haksız kazananı ortaya çıkarıyor. Bu aynı zamanda Spor kurumlarının başarısını gösteriyor.

TRT ‘rol modelleri’ ortaya koyan yapımlar hazırlamalı

Artık her şeyi madde olarak değerlendiriyoruz. Erdemli ve ahlaklı olmak gerekir. ‘Yaşar Doğu Olacağım’ demesi gerekir bir sporcunun. TRT, spor alanlarında ‘rol modellerle’ ilgili bir program hazırlamalı. Bu çocukların önüne iyi örnekleri koymalıyız. Ahlaki değerler olmalı. Bu değerleri kazandırmalıyız.

Doping sporcunun zehirlenmesi

Doping, emeğe saygısızlık, emeğe karşı ahlaksızlık, haksız kazanç, bir sporcunun zehirlenmesi, haksız rekabettir bana göre. Kısa vadeli başarılar yerine uzun bir zaman dilimine yayılan başarılara odaklanmak gerekir. Bunun için, antrenöründen ödül yönetmeliğine kadar her şeyin iyice irdelenmesi gerekir. Yetenek seçimleri ve geniş bir tabana yayılması noktasında adımlar atılabilir.