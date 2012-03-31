AK Partili Metiner'den CHP'li Ağbaba'ya kürsüde tokat

Meclis'te 4+4+4 görüşülürken kavga çıktı. AK Parti Milletvekili Mehmet metiner, kürsüde eleştirilerde bulunan CHP'li Veli Ağbaba'nın üzerine yürüyerek, boğazını, tokat attı.

Hürriyet'in haberine göre, TBMM Genel Kurulu’nun, önceki gün 11 saat süren gergin oturumunda, sabaha karşı kavga çıktı. Ak Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, kürsüde eleştirilerde bulunan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın üzerine yürüyerek, boğazını sıktı, tokat attı. Muhalefetin tepkisine neden olan olay, yasanın son 4 maddesinin görüşülmesini engelledi.

O sakalı rahmani sanmıştım Tasarının 23’üncü maddesinde kürsüye çıkan Ağbaba, konuşmak isteyen öğretmenlere gaz bombası atıldığını, öğrencilerin dövüldüğünü söyledi. Ağbaba, “Bunun adı faşizmdir, bunu yapanlar da faşisttir. Geçtiğimiz günlerde, komisyonda ismini vermeyeceğim H.K. isminde sakallı bir milletvekili, daha önce o sakalı rahmani sanmıştım ama onun sakalı şeytaniymiş. Şeytani sakallı bir milletvekili CHP Manisa Vekili Özgür Özer’e hunharca saldırdı” dedi.

Ağbaba’nın üzerine yürüdü Bunun üzerine Ak Parti’li Mehmet Metiner tepki gösterdi. Metiner, Ağbaba’nın konuşmasını yaptığı kürsüye yürüdü, boğazını sıktı ve tokat attı. Arbedeye Ak Parti’li ve CHP’li vekiller müdahale etti. Bu sırada Ağbaba, “Terbiyesiz sensin. Kimsin sen, kimsin sen, kim bu, kim bu” diye bağırdı. Metiner, “Saygılı ol lan! “ deyince Ağbaba, “Lan sensin!” diye karşılık verdi. Bunun üzerine Metiner, “Terbiyesiz herif” diye çıkıştı. Ağbaba ise “Terbiyesiz sensin! Gel... Gel... Sen kime saldırıyorsun şerefsiz!” karşılığını verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, birleşime ara verdi. Ak Parti’li Yakut, “Metiner’e İçtüzük uyarınca kınama cezası verilmesini teklif ediyorum” dedi. Metiner’e kınama cezası verilmesi, AK Partili vekillerin oylarıyla kabul edilmedi.

Sinir diye birşey kalmadı Yakut, daha sonra konuşması yarım kalan CHP’li Ağbaba’ya söz verdi. Ağbaba’nın kürsüye geldiği sırada, bir başka tartışma çıktı. CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ümit Özgümüş ve Şevki Kulkuloğlu, Ak Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin’e doğru yürümek istedi, bazı milletvekilleri onları engelledi. Gerginliğin artması üzerine Yakut, birleşime yeniden ara verdi. Muhalefet, kavgalara rağmen Kurul’un çalıştırılmasına tepki gösterdi. CHP’li Hasan Ören, “Neye yetiştirmeye çalışıyorsunuz, günahtır, ayıptır. Sinirlerimiz bitti. Birimiz ölürse, mutlu mu olacaksınız?” diye bağırdı. Yakut, birleşimi kapattı.

Metiner: Şamar oğlanı değiliz Mehmet Metiner, dün yaptığı yazılı açıklamada, “Ben kürsüye yürümedim, Veli Ağbaba oturduğum yere doğru geldi. Gelenin gidenin vuracağı şamar oğlanı değiliz, herkes haddini, yerini bilecek” dedi.