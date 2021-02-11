AK Partili Kurtulmuş'tan muhalefete yeni anayasa çağrısı: Siz de elinizi taşın altına koyun

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni anayasa konusunda muhalefete seslenirken, "Buradan bir kere daha çağrı yapıyorum; gelin hep beraber, muhalefete söylüyorum sakın topu taca atmaya kalkmayın" diye konuştu.

Kurtulmuş, AKP Balıkesir 7. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında yeni anayasa tartışmalarına değinen Kurtulmuş AKP'nin anayasa çalışmalarının siyasal gündemi oluşturmak için ortaya atılmış bir fikir olmadığını dile getirdi.

Kurtulmuş "Halen bu anayasanın içinde 1961, 1982 anayasasının ruhu dolaşıyor. Faşist, baskıcı, jakoben ve milleti bir şekilde hizaya sokmak isteyen zihniyetin bazı görüntüleri, anayasanın içinde var. Bunlardan kurtulmak, yeni, çağdaş, katılımcı bir anayasa yapmak, Türkiye siyasetinin boynunun borcudur" diye konuştu.

"Sayımız yetmiyor"

Yeni anayasa için AKP ve Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısının yeterli olmadığını hatırlatan Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Sayımız yetseydi bile biz yeni anayasayı yapmak için bütün partilerin, siyasi görüşlerin ellerini, ruhlarını, taşın altına koymasını isterdik. Buradan bir kere daha çağrı yapıyorum; gelin hep beraber, muhalefete söylüyorum sakın topu taca atmaya kalkmayın. Yeni anayasa çalışmalarında gelin, siz de elinizi taşın altına koyun. Topu taca atmaya kalkmadan, Allah'ın izniyle bu anayasa çalışmalarını yapacağız."