AK Partili Kaya'dan CHP'li Pekşen'e 'Çeşme Havalimanı' tepkisi

İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Çeşme Alaçatı\'ya yapılacak havalimanı için \"Bu ihaleyi hangi firmaya vereceklerini biliyorum. Bunu yaparlarsa, iki elim hükümetin yakasında olur\" diyen CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen\'e tepki gösterdi. Kaya, \"İzmir\'e yapılacak her yatırıma karşı çıkan, yapılan her iyi işe taş koymaya çalışan istemezükçü zihniyete bu kez 1500 kilometre öteden destek gelmiş. Herkes işine baksın. İzmir\'e yapılacak yatırıma İzmirliler karar verir\" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, yaptığı yazılı açıklamada CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen\'in, \"Bu ihaleyi hangi firmaya vereceklerini biliyorum. Bunu yaparlarsa, iki elim hükümetin yakasında olur\" sözlerine tepki göstererek, İzmir\'in marka değerini yükseltecek yatırımların hayata geçirileceğini öne sürdü. Kaya, şu ifadelerde bulundu:

\"İzmir\'de çok istemezükçü var. CHP\'li Büyükşehir Belediye Başkanı var, CHP\'li ilçe belediye başkanları ve yöneticiler var, CHP\'li belediyelerin ön bahçesi haline gelmiş bazı meslek odaları var. Ancak kentteki istemezükçüler İzmirli hemşehrilerimizden çok tepki görüyor olmalı ki, bu kez taşeron kullanmaya karar vermişler. Ne İzmir\'deki istemezükçü zihniyete ne de dışarıdaki taşeronlarına pabuç bırakmayız. Yeter artık, düşün İzmir\'in yakasından. CHP\'li istemezükçüler bu şehrin gelişmesini, büyümesini, İzmirli hemşehrilerimizin kazanmasını istemiyor. Ancak biz pes etmeyeceğiz. Bu şehri istemezükçülere rağmen büyütmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. İzmir\'in marka değerini yükseltecek yatırımlar birer birer hayata geçirilecek.\"

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen\'in TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında Çeşme Alaçatı Havalimanı\'nın neden yapıldığını sorduğunu hatırlatan Kaya, Çeşme havalimanının öneminden şöyle söz etti:

\"CHP\'li Pekşen merak etmiş, bu havalimanı neden yapılıyormuş. Trabzonlu Pekşen İzmir\'i bilmez, kendisine tane tane anlatalım. Bir turizm beldesinin dünyada markalaşabilmesi, benzerleriyle rekabet edebilmesi için havalimanına da, eksiksiz ve modern ulaşım ağına da çok ihtiyacı vardır. Söz konusu havalimanı sadece Çeşme\'yi, Alaçatı\'yı değil, Urla\'dan Seferihisar\'a, Karaburun\'dan Mordoğan\'a kadar tüm Yarımada\'yı hareketlendirecek, turizmde atağa kaldıracaktır. Bu anlamda Çeşme Alaçatı Havalimanı sadece Çeşme için değil, tüm Türkiye için, ülkemiz turizmi için büyük kazanç olacaktır. Havalimanının yapılmasıyla gelişecek bölge turizminin üreteceği katma değer, ülke, bölge ve kent ekonomisine yansıyacaktır. Bu proje, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım\'ın projesidir. Kendisinin Ulaştırma Bakanlığı döneminde bizzat talimatıyla hazırlanmış, İzmirli hemşehrilerimiz, Yarımadalı ve Çeşmeli hemşehrilerimiz tarafından da büyük destek görmüştür. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan\'ın büyük gayretleriyle proje ihale sürecine girmiştir. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. İzmirli hemşehrilerimize de çağrımız, her zaman olduğu gibi kentin projelerine sahip çıkmaları ve bu istemezükçülere \'dur\' diyerek tepkilerini her platformda göstermeleridir.\"

PEKŞEN BASIN TOPLANTISI YAPMIŞTI

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında şunları söylemişti

\"Çeşme\'ye, Alaçatı\'ya bir hava meydanı yapılması turizm açısından da çok önemli. Ama bu ihaleyle birlikte şaibe de ortalığa yayıldı. Aslında bu ihaleyi hangi firmanın alacağını biliyorum. O malum sahte belge düzenleme yeteneği olan firmaya verileceği, bu işin planlandığı konuşuluyor. Bunu yaparlarsa, hükümetin yakasındayım. 80 milyonun hakkının hesabını kuruşuna kadar soracağım. İlk başta 4 günlük bir süreç ve 20 Şubat\'ta ihale öngörülüyordu. Ben konuyu Meclis\'e taşıyınca 2 ay ötelemek zorunda kaldılar.

Şimdi ihale 20 Nisan\'da. Bir firmanın havalimanı ihalesine hazırlanabilmesi için en az 6 aya ihtiyaç var. Firmanın kredi bulması, plan ve proje çalışması ile birim fiyat hesaplaması gerekir. Kullanılacak cihazların fiyatlarının öğrenilmesi, coğrafi koşul bilgilerinin ve teknik gereksinimlerin araştırılması lazım. Bütün bunlar 2 ayda da yapılmaz. Ben bu havalimanına inmem. Direk versinler anahtarları, bizi kandırmaya çalışmasınlar. KİT Komisyonu’na bu ihale ile ilgili suç duyurusunda bulunulmasını teklif edeceğim, kabul edilmezse doğrudan savcılığa gideceğim\"



