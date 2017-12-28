AK Partili Karacan, Batman'da STK temsilcileriyle görüştü

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Karacan, Batman\'daki sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Karacan, STK temsilcilerinden dinlediği Batman ile ilgili sorunları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a ileteceğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman\'a geldi. Batman Valisi Ahmet Deniz\'i ziyaret eden AK Partili Karacan, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Batman ile ilgili sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin STK\'ların temsilcileriyle toplantı yapacağını belirten Karacan, burada hazırlanacak raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a sunacağını söyledi.

AK Partili Karacan\'ın ardından söz alan Batman Valisi Deniz ise kentin en önemli sorununun işsizlik olduğunu belirterek, \"Batman, bazı sıkıntılar yaşadı; ama o kötü siyasetten kendini korudu. Batman\'ın, 15 Temmuz günü hainlerin girişiminin ilk saatlerinde Cumhurbaşkanımızın \'Sokaklara dökülün\' mesajı daha olmadan bu meydanları al bayrağımızla doldurması muhteşemdi. Her zaman Batmanlı hemşehrilerimize bu konuda şükranlarımızı sunuyoruz. Halkımız gerçekten devletine güveniyor hem kucaklanmasını istiyor. Terörle mücadelede ise terör örgütüne katılımlar, yok denecek kadar düştü. Bize düşen görev, bu insanlara en iyi hizmeti sunmak. Bölgenin en önemli sorunu işsizlik. Gerçekten Batman\'ın girişimci ruhu olması güzel ve kendi sermayesi olan kendi yatırımı yapmak isteyen var\" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, valilik ziyaretinin ardından STK\'ların temsilcileriyle basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.



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