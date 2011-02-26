-AK PARTİLİ KADINLARI TAŞIYAN OTOBÜS KAZA YAPTI KOCAELİ (A.A) - 26.02.2011 - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, AK Parti Kartepe İlçe Kadın Kolları Teşkilatı üyelerini taşıyan otobüsün karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, AK Parti Kartepe İlçe Kadın Kolları Teşkilatı üyeleri, kahvaltı yapmak üzere Kartepe Kayak Merkezi'ne gitti. Metin Kavak yönetimindeki 41 P 3159 plakalı otobüs, dönüş yolunda gizli buzlanma nedeniyle kayıp, bariyere çarparak devrildi. Çevredekiler, otobüsün camlarını kırarak 27 kişiyi dışarı çıkardı. Kazada yaralanan Aynur ve Ayşenur Güçtekin, Remziye Kurul, Münevver Adıgüzel, Aynur Yılmaz, Tülay Bayram, Hanife Yıldız, Fatma Başol ile Meryem Keleş, vatandaşlarca Kocaeli Devlet ve İzmit SEKA Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Aynur Güçtekin'in sağ köprücük kemiğinde kırık olduğu, diğer yaralıların kazayı küçük sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Bu arada, kazayı duyan Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Karabalık ve AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Hasan Kandaz, yaralıların durumu hakkında bilgi almak için Kocaeli Devlet Hastanesine geldi.