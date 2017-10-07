AK Partili kadınlardan Başkan Ülgür Gökhan'a tepki

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları üyeleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarından kadınlar, belediye meclisi ekim ayı olağan toplantısında, Ak Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu\'na yönelik üslubu nedeniyle Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan\'a tepki gösterdi.

Ak Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde, bugün saat 14.00\'te, basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerinin kadın üyeleri de katıldı. Ak Partili ilçe başkanları da açıklamaya destek verdi. Topluluk, ellerinde Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Ak Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu\'nun resimlerinin yer aldığı, \'Barışın kenti Çanakkale\'de, kadına şiddete hayır\' yazılı pankartlar taşıdı. Çanakkale Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısında Başkan Gökhan\'ın, gündem dışı konuşmalar sırasında Tülay Ömercioğlu\'na davranışlarına tepki gösterildi. Açıklama yapan Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Saime Aydoğan, şöyle dedi:

\"Belediye Grup Başkanvekilimiz Tülay Ömercioğlu\'na, CHP\'nin mahalle teşkilatlarının delege seçimlerine şaibe karıştığının basında yansıyan yolsuzluklarını hatırlatması üzerine son derece saldırgan, faşizan, anti-demokrat, baskıcı bir tutum sergileyerek, \'sus, kes, konuşma\' gibi kaba hakarete varan söylemlerini, seçilmiş bir başkanın, yine seçilmiş bir belediye meclis üyesine, üstelik bir kadına sarfetmesini kabul edilemez buluyoruz.\"

Aydoğan basın açıklaması ardından, Başkan Gökhan\'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde kadın çalışanlara gönderdiği, kadına yönelik şiddetteki artışa dikkat çekip, kadınları övdüğü mektubu okudu.

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