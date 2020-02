AK PARTİLİ KADINLAR KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI YÜRÜDÜ

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları, 25 Kasım Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin önünden Saraçhane Parkına kadar bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüş için belediyenin önünde toplananlar, ellerinde, \"Kadın güçlenirse toplum güçlenir\", \"Kadın Allah\'ın emanetidir\" yazan dövizler taşıdılar. Turuncu renkli balonların da taşındığı yürüyüşte, İngilizce dövizlerin de taşındığı görüldü.

Yürüyüşe gelenler, kadına şiddetin önlenmesini temsilen bir leğeninin içinde bulunan turuncu boyaya avuç içlerini batırarak beyaz renkli kartonu avuçları ile boyadılar. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, bu kartona \"Kadına şiddet insanlığa ihanettir. R.T.E.\" sözünü yazarak altına imzasını attı. Grup, daha sonra belediyenin önünden başlattıkları yürüyüşü, belediye binasının karşısında bulunan Saraçhane Parkı\'nda sonlandırdılar. Grup burada bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü okudu.

\'DÜNYADAKİ BÜTÜN ŞİDDET OLAYLARININ KARŞISINDAYIZ\'

Sözlerine, \"Biz bugün kadına yönelik şiddeti azaltılması, önüne geçilmesi anlamında farkındalık oluşturulması için her yıl yaptığımız gibi yine yürüyüşümüzü yaptık\" cümlesi ile başlayan Döğücü, \"Biz sadece kadına değil, dünyadaki bütün şiddet olaylarının karşısındayız. Biz kadınla şiddetin bir arada anılmasını istemiyoruz artık. Çünkü çocuklarımızın zihin altlarına yerleşiyor bu kelimeler. Biz kadın dendiğinde merhametin, şefkatin, analığın ve dünyanın yarısı olmanın vurgulanmasını istiyoruz. Biz çocuklarımızın kadının değerini bilerek yetişmesini istiyoruz\" dedi.

Kadına yönelik şiddet dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini söyleyen Döğücü, \"Aile içi şiddet ne yazık ki hala en yaygın şiddet biçimi olarak devam ediyor. AK Kadınlar olarak kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz\" dedi.

Türkiye\'nin kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili çeşitli hukuki düzenlemeler yaptığını, İş Yasası\'ndan Ceza Yasası\'na kadar kadını örseleyen bir çok unsuru mevzuattan çıkardığını söyleyen Döğücü, \"AK Parti kurulduğu günden itibaren kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesi misyonu ile atılan her adımda kadınların iş ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylaştırıcı düzenlemeler getirilmiş ve her alanda kadınların varlığının normalleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız \'kadınlara karşı ayrımcılık, ırkçılıktan beterdir\' anlayışıyla gösterdiği özveriyi, kadına yönelik şiddetin ortadan kalması için hep birlikte göstermemiz, bu mücadelemizde bize başarıyı getirecek en önemli unsur olacaktır. AK Kadınlar olarak Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü\'nde, kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz\" dedi.

