AK Partili kadın vekil töreni terk etti!

T24 - Eskişehir'de yeni adli yılın başlaması nedeniyle Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende, AK Parti milletvekili Ülker Can, Baro Başkanı Ali Rıza Öztekin konuşmasını sürdürürken tören alanını terk etti.



Adli Yıl açılışı nedeniyle Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törene Eskişehir Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Eskişehir AK Parti Milletvekili Ülker Can, Eskişehir CHP Milletvekili Kazım Kurt, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Davut Aydın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof.Dr.Fazıl Tekin, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Çetingül, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fatih Terzim, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Ahmet Şanverdi, Eskişehir Baro Başkanı Ali Rıza Öztekin ile çok sayıda hakim, savcı ve avukat katıldı.



Atatürk Anıtına çelenklerin konulmasının ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okundu. Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Çetingül, törende yaptığı konuşmada her yıl olduğu gibi bu yılda mutluluk ve heyecan içerisinde yeni bir adli yılın açılışını yaptıklarını söyledi. Çetingül, "Yurt genelinde adaleti tesis etmenin yanı sıra demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak de biz hukukçuların en önemli ve vazgeçilmez sorumluluğudur" dedi.





'Doğruları Çekinmeden Her Platformda Söyleyeceğiz'



Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Çetingül'ün ardından konuşma yapan Eskişehir Barosu Başkanı Ali Rıza Öztekin, yargının temel sorunları hakkında hızlı, etkin ve verimli çözümler üretilmediği gibi mevcut sorunlara yenilerinin eklendiğini söyledi. Öztekin konuşmasını şöyle sürdürdü:"Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığının Anayasa ve diğer yasalarda sadece soyut bir kavram olarak kalması ve tamamen bu kavramlarının içinin boşaltılması, fiilen artık hukuk devleti ve yargı bağımsızlığının bitme noktasına gelmiş olması karşısında yargının kurucu unsurlarından olan avukatların ve temsilcisi olan baroların sessiz kalması mümkün değildir. Aslında her ferdin mevcut hukuksuzluklar karşısında yasal sınırlar içersinde tepki koyması gerekir ama barolara avukatlık yasasındaki açık düzenleme ile hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak bir görev olarak verilmiştir. Bu sebeple bugün ve yarın ve ileride de bu görevimizi yapmak için konuşacağız ve bu konuşmalar dolaylı yani hiç bir şey yokmuş gibi yüzeysel olmayacak. Bu, ancak kendimizi kandırmak ve gerçeklerden kaçmak olurdu. Biz doğruları hiç çekinmeden, her platformda söyleyeceğiz. Konuşmalarımız, susmamızı isteyen, temenni eden, hatta belki de susturulmamız gerektiğini düşünen hukuksuzluk taraftarlarınca; 'Barolar meslek kuruluşlarıdır, sadece meslek sorunları ile uğraşsın' diyenlerce beğenilmeyecek olabilir. Ya da bazı barolar konuşmayabilir. Ama üyesi olmaktan her zaman gurur duyduğum, şu anda başkanlığını yaptığım, köklü bir geçmişe sahip olan Eskişehir Barosu hukuksuzluklar karşısında asla susmayacaktır."





'Anayasanın Değişmez, Değiştirilemez Maddelerine Dokunmak Mümkün Değildir'



Baro Başkanı Ali Rıza Öztekin, anayasanın değişmez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez maddelerinin bulunduğunu belirtti. Öztekin şunları söyledi:"Son yıllarda açılım, demokratik özerklik gibi söylemlerin verdiği cesaretle bazı kişiler, kurum ve kuruluşlar, yeni Anayasa'ya ihtiyaç olduğunu ve Anayasanın değişmez, değiştirilmesi dahi teklif olunamaz maddelerinin de tartışılabileceğini, yeni Anayasa'nın bu kapsamda yapılması gerektiğini belirtmektedirler. Dikkat edilirse dünya görüşleri, siyasal düşünceleri, talepleri, beklentileri çok farklı olan ve başka bir durumda asla bir araya gelemeyecek olan, hatta birbirine rakip olan kesimler nedense bu hususta, yani üniter yapının parçalanmasında, bölünmemizde, bayrağımızın, dilimizin, başkentimizin değiştirilmesinde ortak hareket etmekte, aynı paralelde söylemlerde bulunmaktadır. Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü, ilkelerini ve devrimlerini bir türlü kabullenemeyenler, Atatürk ve bayrağımızı bir arada görmeye tahammül edemeyip Atatürk'ün olmadığı bir bayrağı tercih edenler, bölücüler, ikinci Cumhuriyetçiler, ılımlı İslam ve dinler arası diyalog söylemi ile yüce dinimizin içinin boşaltılmasını hedefleyen dış mihraklar ve bunların gerek dışarıda ve gerekse ülkemizdeki uzantıları; emperyalistler, işbirlikçiler ve daha birçokları ağız birliği etmişçesine rejimin temel değerlerini hiçe saymakta ve yeni Anayasada değişmez maddelerin olmayabileceğini, mazide kalabileceğini hiç çekinmeden söyleyebilmektedirler. Ama üzücü olan anayasayı yapmaya talip olan bir kısım siyasilerden ve yüksek yargıdan bu söylemlere destek olarak algılanabilecek açıklamaların gelmesinin yarattığı endişedir. Yeni anayasaya ihtiyaç olup olmadığı elbette tartışılabilir ama Anayasanın değişmez ve değiştirilmez maddelerine dokunulması mümkün değildir. Bu konunun tartışılmasını 'pozitif de olsa bu maddelere dokunulabilir' şeklindeki talihsiz açıklamaları çok tehlikeli buluyoruz. Anayasayı da mevcut meclisin değil, tarafsız ve kurucu meclis niteliğinde olan, görevi Anayasa yapmak ile sona erecek bir Meclisin yapması gerekir. Çünkü iktidar yapısı gereği kendini sınırlamamak için elinden geleni yapacaktır. Yine iktidar ve muhalefet partilerinin mevcut milletvekillerinin siyasi beklentileri vardır. Siyasi beklentileri olmayanların yapacağı anayasa daha adil ve tarafsız olacaktır."





Kadın Milletvekili Töreni Terk Etti



Baro Başkanı Ali Rıza Öztekin'in konuşması sürerken AK Parti Eskişehir Milletvekili Ülker Can, yanındaki protokol üyeleri ile vedalaşarak tören alanından ayrıldı. Can, Valilik binası önünde duran 26 AK 717 plakalı Mercedes marka otomobiline binerek uzaklaştı. Ülker tören alanını terk ettiği öne sürüldü.





'Demokratik Tepki Tören Alanını Terk Edilerek Yapılmaz'



Yapılan konuşmaların ardından sona eren tören sonrasında baro başkanı Ali rıza Öztekin, basın mensuplarının AK Parti milletvekili Ülker Can'ın tören alanını terk etmesi konusundaki soruları yanıtladı. Öztekin, "Demokratik tepkisini ortaya koymuş olabilir, bilemiyorum yorum yapmak istemiyorum. Konuşmalarımın hiçbirinde siyasi gaye bulunmuyor. Bunu zaten konuşmamda belirttim. Biz hukuka haykırılık nereden, kimden, hangi iktidardan gelirse gelsin aynı tepkileri her zaman koyacağımızı daha önce zaten belirttik. Biz dediğim gibi maddi ceza hukuku ile ilgilenmiyoruz. Eğer suçluysa herkesin cezasını çekmesi konusunda asla tereddüdümüz yok ama biz uygulanan usul kurallarını, güvenlik tedbirlerini, koruma tedbirlerinin yapılma şekliyle ilgili, özgürlüklerle ilgili konuştuk. Bu konuda biraz evet anayasadan bahsettik. Ben bunları söyledim, bunlardan rahatsız olup ta bir milletvekilimiz gittiyse ben bunu kamuoyunun yorumuna bırakıyorum. Neticede ben bütün törenlere gittiğimde sonuna kadar bekledim. Demokratik tepkimi de törenden giderek değil de daha sonra demokratik sınırlar içerisinde açıklamalarla eleştirdim. Hiçbir partiyi hedef alma durumumuz yok. Hiçbir partinin de güdümünde değiliz, olamayız da asla. Eskişehir Barosu her zaman köklü geçmişiyle dimdik durmaya devam edecektir. Olay budur" dedi.