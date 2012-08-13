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Şamil Tayyar'ın Hüseyin Aygün twitleri tepki çekti

Twitterda, kaçırılan milletvekili Hüseyin Aygün ile ilgili attıkları twitler Şamil Tayyar ve Hacı Bayram Türkoğlu'na tepki olarak geri döndü

13 Ağustos 2012 14:33

AKP Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar ve AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün’ün kaçırılmasıyla ilgili twitterda yazdıkları büyük tepki ile karşılandı.

Tayyar “PKK CHP’li Aygün’ü misafir etmiş. Muhabbetiniz bol olsun, olsun da millet bu numarayı yemez” yazarken Türkoğlu'nun "PKK, Aygün yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu kaçırmalıydı" yazması tepkilere yol açtı.

Milliyet'te yer alan habere göre, gelen yoğun tepkliler üzerine Türkoğlu, o twitter hesabının kendisine ait olmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

Şamil Tayyar ise kendisini twiti yüzünden kınayanlara cevap verdi.

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Şamil TayyarHacı Bayram TürkoğluHüseyin Akgünmilletvekilikaçırılmatwitter

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