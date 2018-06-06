AK Partili Hamza Dağ, 'Millet İttifakı'nı eleştirdi

Umut KARAKOYUN/ İZMİR (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti tarafından kurulan \'Millet İttifakı\'nı eleştirdi, \"Genel başkan milletvekili olacak, aday gösterdikleri kişi ise çok zayıf bir ihtimal, hiç ihtimal olmasa da cumhurbaşkanlığı gibi bir düşünce içerisinde olacak. Burada bir tezat ortaya çıkıyor. Kim yönetecek?\" dedi.

İzmir’in Menemen ilçesinde, Ticaret Odası Konferans Salonu\'nda muhtarlarla biraraya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 24 Haziran seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda bu seçimlerde ilk kez uygulanacak oy pusulalarına dair de bilgi veren Hamza Dağ, vatandaşların desteklemek istediği partiye oyunu vereceklerini, sistemin bunun üzerine kurulu olduğunu ifade etti. 16 yıldır iktidarda olduklarını hatırlatan Dağ, \"AK Parti’nin genel başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı olduğu için biz icraatlarımızı rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Ama diğer siyasi partilerde genel başkanlar, cumhurbaşkanlığına aday olmadığı için bir tezatlık var\" diye konuştu. Diğer siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylarına dair düşüncelerini dile getiren Dağ, şunları söyledi:

\"Genel başkan milletvekili olacak, aday gösterdikleri kişi ise çok zayıf bir ihtimal, hiç ihtimal olmasa da cumhurbaşkanlığı gibi bir düşünce içerisinde olacak. Burada bir tezat ortaya çıkıyor. Kim yönetecek? ‘Biz eski parlamenter sistemi geri döndüreceğiz’ diyorlar. Bu realiteden uzak. Çünkü parlamenter sistemi geri döndürmek gibi bir niyetiniz varsa sadece cumhurbaşkanlığını kazanmanız veya sadece 300 milletvekilini görmeniz yeterli değil. 360 milletvekilini geçmeniz şart. Bu da realiteye tamamen ters. Şu konjonktürde hepimiz biliyoruz ki Millet bloğunun 369 vekili bulabilme ihtimali söz konusu değil.\"

\"KATAKULLİ İŞLER DÜŞÜNMEDİ\"

AK Parti\'nin TBMM için adaylarını güçlü bir şekilde belirlediğini söyleyen Hamza Dağ, \"Güçlü meclis derken aslında güçlü meclisi en iyi şekilde yansıttık. Bugüne kadar bakanlık yapıp, bakanlıkta başarılı olmuş isimler dahi meclise aday. Duruma göre belki bakanlık durumu söz konusu olabilir ama şu anda meclis güçlendirilmiş. Diğer taraftan da cumhurbaşkanlığı konusunda bir takım katakulli işler düşünmemiş bir ittifak bir yapı var. Öbür tarafta ise uzun süre cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ‘Acaba falanca mı olsun, filanca mı olsun. AK Parti içinden birini mi gösterelim’ diye karışık işler içerisinde olan bir yapı var\" dedi.

Muhalefeti ve Millet İttifakı\'nı eleştiren Dağ, \"Muhalefet partilerinde şöyle bir mantık var: Yapılan projeler var ve bu projeleri iptal edeceklerini söylüyorlar. \'Şehir hastanelerini iptal edeceğiz. Yap-işlet-devret modeli ile yapılan İzmir-İstanbul Otoyolunu iptal edeceğiz.\' Bir noktaya gelmiş işleri iptal etmek gerçekten mantıkla ters, siyasi akıla ters, düşünmek mümkün değil.\" diye konuştu. Hamza Dağ, ayrıca İzmir merkez ve ilçelerinde de millet bahçeleri oluşturacaklarını söyledi. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

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