Ak Parti'li Günay'ın annesi Eskişehir'de toprağa verildi

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay\'ın İstanbul\'da 82 yaşında vefat eden annesi Nurcan Özkan, Eskişehir\'de toprağa verildi. Cenaze törenine eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı.

1977-1980 yılları arasında Adalet Partisi\'nden Eskişehir Milletvekilliği yapan Dr.Yusuf Cemal Özkan\'ın eşi Nurcan Özkan\'ın cenazesi Eskişehir\'e getirildi. Alaaddin Camii\'nde ikindide düzenlenen cenaze törenine Nurcan Özkan\'ın çocukları milletvekili Emine Nur Günay, oğlu Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmed Özkan, mimar oğlu Emre Özkan ile kız kardeşleri Nüket ve Dilek Özkan, yakınları, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu, Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, Ak Parti Milletvekili Nabi Avcı, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel ile çok sayıda kişi katıldı.

İkindi namazının ardından İl Müftüsü Bekir Gerek, cenaze namazını kıldırdı. Emekli eczacı Nurcan Özkan\'ın cenazesi daha sonra götürüldüğü Asri Mezarlığı\'ndaki aile kabristanında gözyaşları içinde toprağa verildi.



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