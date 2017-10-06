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Ak Partili Faruk Çelik, Bursa'da ameliyat oldu

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, Bursa'daki özel bir hastanede operasyon geçirdi

06 Ekim 2017 15:07

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, Bursa\'daki özel bir hastanede operasyon geçirdi. Çelik\'in safra kesesinin alındığı bildirildi.
Gıda Tarım Hayvancılık eski Bakanı ve Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle dün akşam özel bir hastaneye yattı. Muayenesi yapılan Çelik, bu sabah ameliyat oldu. Doktorlar, bir saati aşan ameliyat sonrası Çelik\'in safra kesesini aldı. 
Başarılı ameliyat geçirdiği belirtilen Faruk Çelik\'in bir süre hastanede kaldıktan sonra taburcu edileceği öğrenildi.

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