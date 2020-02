Ak Partili eski milletvekilinden bozkurt eleştirisi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - AK Parti Düzce eski Milletvekili İbrahim Korkmaz, bozkurt işaretini Hıristiyan Gagavuzların kullandığını belirterek, \"İslam\'ın ruhuna da aykırı olan bu işaretle Ortadoğu\'ya girmek mümkün olabilir. Fakat Ortadoğu halkının gönlüne girmek için bu sembol tepki çekmekten başka hiçbir işe yaramaz\" dedi.

Ak Parti Düzce eski Milletvekili İbrahim Korkmaz sosyal medya hesabından bozkurt işaretinin olduğu bir fotoğraf paylaşarak, \"Sevgili dostlarım, kimse söyleyemiyor bari ben söyleyeyim de tarihe önemli bir not düşmüş olalım. Hıristiyan Gagavuzların (Gökoğuz Türkleri) kullanmış olduğu ve İslam\'ın ruhuna da aykırı olan bu işaretle Ortadoğu\'ya girmek mümkün olabilir. Fakat, Ortadoğu halkının gönlüne girmek için bu sembol tepki çekmekten başka hiçbir işe yaramaz. Benden söylemesi\" diye paylaşımda bulundu. İbrahim Korkmaz paylaşımının altına ise, \"Herkes yorumuna dikkat etsin. Kimse abuk subuk şeyler de yazmasın. Adam gibi tartışalım. Bilmem anlatabildim mi?\" diye not düştü. İbrahim Korkmaz\'ın paylaşımı çok sayıda olumlu ve olumsuz yorum aldı.

Ülkü Ocakları Düzce İl Başkanı Ayhan Bülbül, İbrahim Korkmaz\'ı kınadıklarını ve büyük bir gaflete düştüğünü belirterek, şu yazılı açıklamada bulundu:

\"Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde, AKP Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz\'ın sosyal medya hesabından yaptığı \'Ortadoğu halkının gönlüne bozkurt işareti ile girilmez\' gibi son derece yanlış ve yersiz tespitini en hafif tabiri ile şiddetle kınıyoruz. Ayrıca bozkurt sembolünün anlamını ve tarihini bilmeden kendince \'Tarihe önemli bir not\' düştüğünü zanneden bu şahıs büyük bir gaflete düşmüştür. Özellikle bozkurt sembolünü Hıristiyanlıkla yan yana getirme hadsizliğine giren ve Müslüman bir coğrafyada bu sembolün gönülleri fethedemeyeceğini söyleyen bu milletvekili aklını başına almalıdır. Kendisine en kısa şekli ile Başbuğumuz Alparslan Türkeş\'in sözlerini hatırlatmak isterim. Başbuğumuz Alparslan Türkeş bozkurt işaretinin anlamını şu sözlerle anlatır: \'Serçe parmak Türk\'tür, şu işaret parmağı da İslam\'dır. Şu Bozkurt işareti yaptığımız işaretin arada kalan boşluğu ise cihandır. Son olarak kalan 3 parmağın birleştiği nokta ise mühürdür\'. Kısaca der ki, Türk - İslam mührünü dünyaya vuracağız. Kaldı ki daha dün gibi hatırladığımız, İbrahim Korkmaz\'ın yine sosyal medyadan yaptığı \'Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed\' çıkışı ile de İslam dinine ne denli ciddi baktığını bilmekteyiz. Dememiz o ki; gün gelecek İbrahim Korkmaz ve onun gibi düşünenlerin kalbine de Türk-İslam mührünü vuracağız.\"

FOTOĞRAFLI