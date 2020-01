Ak Partili eski başkana 50 yıl hapis cezası

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Bayındır İlçesi\'nde, ortak oldukları seranın borçları nedeniyle tartıştığı 41 yaşındaki Güray Seven ve 34 yaşındaki Salih Bal\'ı tabancayla vurarak öldüren eski belediye başkanı 51 yaşındaki Mehmet Kertiş, 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 26 Mayıs 2016 tarihinde Bayındır\'ın kırsal mahallesi Tokatbaşı\'ndaki Seven Çiçekçilik\'e ait serada meydana geldi. 2009-2014 yılları arasında Ak Parti\'den Bayındır Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Kertiş, 8 ay önce ortaklıktan ayrıldığı Güray Seven ve Salih Bal ile bir araya geldi. İddiaya göre, 7 ay kadar ortaklık yapan üçlü arasında seranın yaklaşık 500 bin lira olduğu ileri sürülen borcu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında belindeki ruhsatlı tabancasını çıkaran Mehmet Kertiş, 1 çocuk babası Bal ile 2 çocuk babası Seven\'i vurarak öldürdü.

Olayın ardından tutuklanan Kertiş hakkında dava açıldı. Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın bugünkü duruşmasına sanık Kertiş ve tarafların avukatları katıldı. Mehmet Kertiş, mahkemede pişman ve üzgün olduğunu söylerken, olayda hayatı kaybedenlerin avukatları ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Kararını veren mahkeme, Kertiş\'i, öldürdüğü her bir kişi için müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak Kertiş\'in iyi hali, etkin pişmanlık duyması ve sabıkasının olmaması nedeniyle ceza 50 yıla indirildi. Kararın ardından Kertiş, mahkemedeki yakınlarından helallik istedi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Kertiş\'in Avukatı Gülhan Tabak, \"Bu karara itiraz hakkımız mevcuttur. Kararın değişeceğine ve 12.5\'ar yıla düşeceğini tahmin ediyoruz\" dedi.

