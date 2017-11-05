Ak Partili Enç: Keşke sayılar artsa, kadın vali, kaymakam görsek

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, “Keşke kadın vali görsek, kaymakam görsek, defterdar görsek” dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Antalya temsilciliğinin düzenlediği ‘Yaşamın içinde kadın 17’ konulu fotoğraf yarışmasının ödülleri, Rixos Downtown Otel’de; Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ve KADEM üyelerinin katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Törende konuşan Milletvekili Enç, Ak Parti hükümeti olarak 16 yıllık iktidarlık süresi boyunca kadın ve erkek eşitliği için mücadele ettiklerini vurguladı. Sivil toplum kuruluşlarının sadece sivil toplum göreviyle ilgilenmesi gerektiğini anlatan Enç, “KADEM, kadın kimliğinin oturması için ciddi çalışmalar yaptı. Kadın-erkek demeden, eşitlik içinde karar alma mekanizmalarında kadınlar da olsun istiyoruz” dedi.

Kadın olarak Antalya’yı TBMM’de iki milletvekiliyle temsil ettiklerini belirten Enç, kadının toplum içinde daha çok yer alması gerektiğini söyledi. Kadınlara görev verirken yetişmiş kadın kaynağı bulmanın da kolay olmadığını ifade eden Enç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Keşke sayılar artsa, kadın vali görsek, kaymakam görsek, defterdar görsek. ‘16 yıldır iktidardasınız siz neden yapmadınız’ diyecek olursanız, bu çok kolay bir süreç değil. Yetişmiş insan kaynağının bulunması kolay değil. Atama ya da görevlendirme olurken, biz kadınlarımızı sürekli destekledik.”

300’ün üzerinde katılımcının 1500 eserle yarıştığı etkinlikte ilk üçe girenler para ödüllerini Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek’in elinden aldı. Yarışmada Alev Özcan 1’inci, Yılmaz Dinçer 2’nci, Sema Mermertaş ise 3’üncü oldu.

Ödül töreninin ardından katılımcılar, fotoğrafların sergilendiği alanda sergilenmeye değer görülen eserleri inceledi.

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