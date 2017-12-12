AK Partili Elitaş, Meclis kürsüsünde  'Man Adası' belgelerini yırttı

Haber:Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)-AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP\'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın bazı yakınlarının Man Adasına para akışı sağlandığını iddia ettiği belgeleri Meclis kürsüsünden yırttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, kardeşi Mustafa Erdoğan ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan\'ın da aralarında bulunduğu yakınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası\'nda kurulan bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiğini iddia eden CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, kürsüden konuya ait olduğunu öne sürdüğü belgeleri gösterdi.Bunun üzerine AK Parti Grup başkanvekili Mustafa Elitaş, kürsüye çıkarak bu belgeleri yırttı. Bütçenin tümü üzerinde görüşülmesinin oylanmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve grup başkanvekilleri muhalefetle tokalaştı.

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