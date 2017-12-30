"AK Partili dostum, 'Sen bir bak bakalım, Abdullah Gül son aylarda kaç kez İngiltere’ye gitmiş' dedi"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin "bastırılmasında" rol oynayan sivillere yargı muafiyeti getiren düzenleme için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tepkisinin eleştirilmeye devam ettiğini söyledi. AKP'li bir dostuyla telefonda görüştüğünü anlatan Altaylı, dostunun "Sen bir bak bakalım, Abdullah Gül son aylarda kaç kez İngiltere’ye gitmiş" dediğini aktardı.

Altaylı'nın "S-400’lerde personel sorunu nasıl aşılır?" başlığıyla (30 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Abdullah Gül’e yönelik eleştiriler sürüyor.

Anlamadığım şu.

Bu ülkede başbakanlık yapmış, Dışişleri Bakanlığı yapmış, Cumhurbaşkanlığı yapmış biri, Türkiye’nin meseleleriyle ilgili fikrini beyan etmeyecek de kim edecek!

Onca birikim, onca tecrübenin bir anlamı yok mu?

Bunu söyledim diye bana da kızıyorlar.

Dün bir AK Partili dostum aradı.

“Gül’ü savunuyorsun ama hata ediyorsun” diye.

“Savunmadım. Gül’ü eleştirdiğim zamanlarda beni arayıp ‘Yapma’ diyen de sensin. Ben sadece saygı gösterilmesini istedim. Bundan da mı gocunuyorsunuz?” dedim. Yıllardır Abdullah Gül’le görüşmemişim.

Bir gezisine katılmayı son anda iptal ettiğim için zaten yıllardır bana kızgın.

Üstelik de Gül’ün kokmaz bulaşmaz tavrını yıllardır eleştiren benim.

Ama “Yahu adama saldırmayın” dediğim için kızılan da benim.

Bunları söyleyince AK Partili dostum şöyle dedi:

“Sen bir bak bakalım, Abdullah Gül son aylarda kaç kez İngiltere’ye gitmiş.”

İşin vardığı noktaya bakar mısınız!

Artık seyahat özgürlüğü bile sınırlı.

Eğer fikrinizi söyleyecekseniz sınır dışına çıkmayacaksınız!