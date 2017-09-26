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AK Partili Dağ'dan engellilere 'meslek kursu' için destek sözü

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde ziyaretlerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, özellikle engellilerin sorunlarını dinleyip, çözümü için destek sözü verdi

26 Eylül 2017 12:52

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Aliağa İlçesi\'nde ziyaretlerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, özellikle engellilerin sorunlarını dinleyip, çözümü için destek sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Akbulut ve beraberindeki partililerle, geçen yıl ekim ayında Hakkari\'nin Çukurca İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik\'in anne ve babasının evini ziyaret etti. Dağ, şehidin babası Recep Çevik ve annesi Gülperi Çevik ile görüşüp ellerini öptü. Zaman zaman duygulu anlar yaşayan şehidin annesi Gülperi Çevik\'i Hamza Dağ teselli etti.
Dağ, taziye ziyareti sonrasında hac vazifesini yerine getiren Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Başkanı İbrahim Erdemir\'i ziyaret etti. Dernek binasında gerçekleşen ziyarette Hamza Dağ\'ı çaldıkları marş ve ilahilerle ‘Aliağa Engelsiz Mehteran Takımı\' karşıladı. Derneğin çok amaçlı salonunda engelliler için düzenlenen kurslar hakkında yetkililerden bilgi alan Dağ, ardından Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Başkanı İbrahim Erdemir ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erdemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ\'dan, engellilere yönelik hayata geçirmeyi planladıkları meslek edindirme kursları hakkında yardım istedi. Dağ da engellilerin projelerine destek sözü verdi.

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