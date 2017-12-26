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AK Partili Dağ, polisleri ve taksici esnafını ziyaret etti

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in Bayraklı İlçesi’ndeki  polis merkezi ile Çay Mahallesinde taksi durağını ziyaret edip, polisler ve taksicilerin şikayetlerini dinledi

26 Aralık 2017 00:57

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir\'in Bayraklı İlçesi’ndeki  polis merkezi ile Çay Mahallesinde taksi durağını ziyaret edip, polisler ve taksicilerin şikayetlerini dinledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bugün akşam saatlerinde Bayraklı İlçe Emniyet Müdürü Volkan Kaya ile birlikte Bayraklı Polis Merkezi ve Çay Mahalle Taksi Durağı’nı ziyaret etti. Polislerle sohbet eden Dağ, uyuşturucu ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Polislerin, yeni alınacak bekçilerle birlikte daha etkin bir şekilde uyuşturucu ile mücadele edilebileceğini söylemesi üzerine Dağ, Bayraklı İlçesi’ne alınması planlanan bekçilerin 1 ay içerisinde görevlerine başlayacaklarını söyledi. Polis memurları ayrıca ekip araçlarının değiştirilmesi gerektiğini Dağ’a, iletti.
Polis merkezinin ardından taksi durağını ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ burada da sürücülerle sohbet etti. Taksiciler Dağ’a, İzmir’de yapımı devam eden tramvay hattı çalışmaları nedeniyle Alsancak’a gidip dönmelerinin yaklaşık 45 dakikayı bulduğunu, yolların çok kötü olduğunu ve mazot fiyatlarının da çok yüksek olduğunu belirterek şikayetlerini dile getirdi.  

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