AK Partili Dağ: CHP, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi değildir artık

Ergün TOS/SEYDİKEMER(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Seydikemer İlçesi\'ne gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP\'nin, PKK terör örgütüyle aynı yolu izleyen bir parti durumuna geldiğini öne sürdü. Dağ, \"CHP, artıki Mustafa Kemal Atatürk\'ün partisi değildir\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanlığı\'nın, Zorlar Mahallesi\'ndeki dinlenme tesisinde düzenlenen 2\'inci Olağan Kongresi\'ne katıldı. Genel Başkan Yardımcısı Dağ, kongreye katılan yaklaşık 2 bin kişiye seslendi. Konuşmasının başında ses sisteminin azizliğine de uğrayan Dağ, sözlerine bir süre mikrofonsuz devam etti. Sesini duyurma çabası, salondakiler tarafından alkışla karşılanan Dağ, SİHA tartışmasına ilişkin konuştu.

CHP\'YE \"KURULUŞ İLKELERİNE GERİ DÖNSÜN\" ÇAĞRISI

SİHA\'ların bugüne kadar terörle mücadeledeki en etkili yöntem olduğunu belirten Dağ, bir CHP milletvekilinin çıkıp mecliste, SİHA\'larla ilgili açıklama yaptığını anlatırken, şunları söyledi:

\"Bunlar bizim kendi üretimimiz. SİHA\'ların yapmış olduğu eylemlere PKK liderleri, \'Bizi tavşan gibi avlıyorlar. Dışarı bile çıkamıyoruz. Çıkar çıkmaz bizi avlıyorlar\' dedi. CHP Genel Başkanı, \'Tamam terörist olabilir ama ellerinde silah mı vardı\' dedi. Bakıyorsunuz bugün bunların sözcülüğünü yapan gazetenin yazarı, PKK\'nın ne kadar sempatik olduğunu söylemeye çalışıyor. \'PKK da insanmış, savaşın da bir kuralı varmış.\' Savaş 2 ülke arasında olur. Biz terörle mücadele ediyoruz. Savaş gibi bir ifadeyi kabul etmiyoruz. Başka biri diyor ki \'Ulusalcılarla, PKK bir araya gelmeliymiş.\' 40 bin insanımızı katleden, eli kanlı terör örgütünü, cici gösterme dizaynları başladı. 7 Haziran\'da da HDP Genel Başkanı\'na ekranlarda saz çaldırarak güzellikler yapmışlardı. Şu anda Almanya\'da ajanlık yapan bir gazeteci, PKK kampında \'cici çocuklar\' gibi bir takım sözler söylemişti. \'Sokağa çöp bile atmıyorlar\' gibi güzellemeler yapmışlardı. Ülkesini seven insanlara böyle cicileştirme yoluyla bir şeyleri hoş gösteremezsiniz. Ben buradan CHP\'ye oy veren bu bölgedeki milliyetçi, muhafazakar, bu ülkeyi seven insanlara seslenmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk\'ün partisi değildir artık. CHP şirazeden çıktı, yoldan çıktı. 40 bin insanımızı katleden terör örgütü ile aynı yolu izleyen bir partidir. CHP Genel Merkezi\'ne sesleniyoruz, kuruluş ilkelerine dönsün.\"

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