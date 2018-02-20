AK Parti'li Dağ, Artı Para'yı havuz problemiyle eleştirdi

İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İZBAN’da başlayan Artı Para uygulamasına yönelik eleştiriler ve protestolara sosyal medya hesabından katıldı. Dağ, İZBAN Artı Para uygulamasını eleştiren matematik sorusu şeklindeki görseli ekleyerek, \'Sayın Başkan, sosyal medyada böyle bir soru ile karşılaştım, Ben işin içinden çıkamadım. Malum olduğu üzere siz iktisatçısınız, sizce doğru cevap hangisi olmalı?\' diye sordu.

İZBAN\'da bir haftadır süren Artı Para uygulamasına yönelik eleştirileri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, havuz problemi şeklinde yaptığı bir paylaşımla katıldı. Dağ’ın Twitter hesabından paylaştığı görselde kara kalemle çizilmiş vagon resim yer alırken altında \'Bir şehir içi tren hattında trene binen yolcuların kartından 10 TL çekilmekte ve eğer 25 kilometrenin altında yolculuk yaparlarsa 2,8 TL, üzerindeki her kilometre için de 7 kuruş bu fiyat üzerine eklenmekte. İndiği istasyonda 10 TL’den kalan miktar kartlarına iade edilmektedir. Buna göre kartına 4,96 TL iade alan Zehra, kartına 6,01 TL iade alan Gökhan’dan kaç lira fazla yol gitmiştir?\' diye yazıldı. Şıklar arasında da 14, 13, 12, 11 ve 10 şıkları yer aldı. AK Partili Dağ görseli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu\'na hitaben, \'Sayın Başkan, sosyal medyada böyle bir soru ile karşılaştım, Ben işin içinden çıkamadım. Malum olduğu üzere siz iktisatçısınız, sizce doğru cevap hangisi olmalı\' notuyla paylaştı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

İzmir\'in Aliağa ile Selçuk ilçeleri arasındaki 136 kilometrelik hatta işletmecilik yapan İZBAN, 15 Şubat Perşembe günü \'Artı Para\' adı verilen yeni sisteme geçti. Yeni uygulamada yolcular, 25 kilometreye kadar olan seyahatlerini yine 2.86 TL ödeyerek yapıyor, sonrasında ise sadece gittiği mesafenin ücretini ödüyor. İlk aşamada, yolcunun İZBAN\'a biniş yapabilmesi için biniş yapacağı istasyondan gidebileceği en uzak mesafedeki istasyonun ulaşım ücretinin İzmirim Kart\'ında olması gerekiyor. İkinci adımda yolcunun turnikeden geçişi sırasında gidebileceği en uzak istasyonun ulaşım ücreti kartında bloke ediliyor. Yolcu, 25 kilometreye kadar bir seyahat yaptıysa çıkışta \'Artı Para Makinesi\' yardımıyla kartındaki blokajı kaldırırken sadece gittiği mesafeye ait olan ulaşım ücreti tahsil ediliyor. Bu ücret, mevcut durumda olduğu gibi yine tam 2.86 TL, öğretmen 2.20 TL, öğrenci ve 60 yaş için 1.65 TL. Seyahat 25 kilometreden fazlaysa, tam biletlerden kilometre başına 7 kuruş, öğretmenlerden 5 kuruş, öğrenci ve 60 yaş biletlerinden ise 4 kuruş tahsil edilerek blokaj kaldırılacak. Böylelikle İZBAN yolcuları gitmediği mesafenin ulaşım ücretini ödememiş olacak.



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