AK Partili Çalık'tan Şırnak'taki ailelere taziye ziyareti

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Şırnak\'taki kömür ocağında meydana gelen göçükte yaşamlarını yitiren 7 kişinin ailelerini ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın taziye dileklerini iletti. AK Partili Çalık, olayda ihmalli olanlar hakkında gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Şırnak\'a dün gece gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, AK Parti Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan ile birlikte kömür ocağında meydana gelen göçükte yaşamlarını yitiren 7 kişinin ailelerini ziyaret etti. Ak Partili Çalık ve beraberindekiler ilk olarak Yeni Mahalle\'de bulunan Mesut ve Yılmaz Mağrur ile Yüksel Uğur\'un ailesini ziyaret etti. Burada acılı baba Ömer Mağrur\'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın taziye dileklerini ileten Çalık, aile ile kısa bir süre sohbet edip sorun ve sıkıntıları olup- olmadığını sordu. Baba Ömer Mağrur, şöyle dedi:

\"Biz kimiz ki? Allah bize bu şerefi vermiş. Biz kimiz ki ? Allah bize böyle evlatlar vermiş. Allah\'a şükür bugüne kadar onlar sayesinde başım dikti. En ufak bir kötülüklerini görmedim. O bana yeter. Ne mutlu o Allah verdi, o götürdü.\"

Daha sonra hayatını kaybeden Mesut Mağrur\'un eşinin yanına giden Çalık, odada bulunan kadınlara başsağlığı diledikten sonra dua edip evden ayrıldı.

Ardından göçükte hayatını kaybeden 21 yaşındaki Vedat Özden\'in akrabalarına taziye ziyaretti gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, daha sonra 8 çocuk babası, 52 yaşındaki, Abdullah Kayaş\'ın ailesini de ziyaret etti. Ölen Kayaş\'ın Türkçe bilmeyen babası Yusuf Kayaş ile tercüman aracılığı ile konuşan Çalık, \"Valimiz burada, Cumhurbaşkanımız\'ın talimatı ile tüm bakanlıklarımız olay ile ilgili çok yakından ilgileniyor. Cumhurbaşkanımız, \'Git ilk önce ailelerimizle görüş, acılarını paylaşalım\' dedi. Ondan sonraki işlemlerim tümü hem adli, hem idari devam edecek. Ama biz önce sizleri görelim. Kardeşlerimizi görelim dedik. Allah sabrımızı arttırsın\" diye konuştu.

Acılı baba Kayaş\'a herhangi bir isteğinin olup olmadığı sorulduğunda Kürtçe yaptığı konuşmada, \"Hepiniz başım- gözüm üstüne geldiniz. Allah onların yardımcısı olsun. Allah onlardan razı olsun. Herhangi bir isteğim yok. Hiç davacı değilim. Birinden çocuğumuzu işe alması için ricada bulunuyoruz, işe alıyor, çalıştırıyor. Sonra bir şey oluyor, oğluma bir şey oluyor. Ben onlara mı dava açayım. Ben davacı değilim. Türkiye\'nin bütün malını bana verseler, davacı ol derlerse de olmam\" diye karşılık verdi.

AK Parili Öznur Çalık da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, kimin suçu, hatası, ihmali varsa gereği yerine getirilmesi için talimat verdiğini söyledi. Abdullah Kayaş\'ın eşini ziyaret eden Çalık, burada Kayaş\'ın annesi, eşi ve çocukları ile yakından ilgilendi. Ailedeki bir engelliye ise gerekli yardımların yapılması için talimat verdi. Son olarak Mehmet İzer\'in ailesini ziyaret eden AK Partili Çalık ve beraberindekiler, buradan Şırnak Devlet Hastanesi\'ne giderek yaralı Sıddık Kabak\'ın sağlık durumu hakkında Başhekim Dr. Esra Şahin\'den bilgi aldı. Başhekim Şahin, hastanın hayati tehlikesinin devam ettiğini ve uyutulduğunu söyledi. Gece geç saatlerde, Valiliğe geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, burada Vali Aktaş ve görevlendirilen müfetişlerle bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Çalık kömür ocaklarındaki 3 numaralı açık kömür ocağında meydana gelen göçükte 7 işçinin yaşamlarını yitirdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatı ile Şırnak\'a geldiklerini ölenlerin mezarlarını ziyaret ederek yakınlarına başsağlığı dileklerini ilettiklerini anlattı. Çalık, şöyle dedi:

\"En son Şırnak Devlet Hastanesinde yatmakta olan 18 yaşındaki evladımızı ziyaret ettik ve 7 vefat eden 1\'de ağır yaralı insanımız var öncelikle Şırnak ve ülkemize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla da bugün yapmış olduğumuz hem görüşmelerimizi hem de ziyaretlerimizi tamamladık. Sayın Valimizi ziyaret ettik ve Sayın valimizle yapmış olduğumuz ziyaretler çerçevesinde de değerlendirmelerimizi yaptık. Kazanın olduğu andan itibaren Sayın valimiz ve buradaki Emniyetimiz, Jandarmamız hemen aynı anda kazanın olduğu mekana gitmişlerdir ve kazanın olduğu andan itibaren de bölgeye hem UMKE, hem AFAD, hem de 112 Acil Sağlık Ekiplerimiz aynı anda sevk edilmiş ve çevredeki maden ocaklarında çalışan işçilerimizin de yardım ettiği kurtarma çalışmalarıyla maalesef 7 işçimiz göçükten çıkartılarak bölgede hazır bekletilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi\'ne kaldırılmış ve maalesef bir az evvel söylediğim gibi 7 işçimizi kurtaramamış ve kaybetmişiz. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı olayın ertesi günü göçükle ilgili soruşturma başlatmış vaziyette ve Şırnak Valimizde ilk andan itibaren konuları takip etmekte. Ben bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum, inşallah ihmal ya da aksaklığı her alan için hem idari hem de adli soruşturmalar başlatılış vaziyette gereği yerine getirilecektir, takibini bakanlıklarımız çok yakın takip etmektedir. Enerji Bakanlığımızın bürokratları sayın Bakanımızın talimatlarıyla buradadır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın bürokratları buradadır, İçişleri Bakanlığımızın sayın valimizin koordinasyonunda ekipler takiptedir, Adalet Bakanlığımız yine adli merciler tarafından takip edilmektedir, hadise yakın takiptedir inşallah en kısa zamanda bir kez daha böyle hadiseler olmaması için gerekli tedbirler alınmış olacaktır diyorum.\"



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