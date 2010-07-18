-AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI MALATYA (A.A) - 17.07.2010 - Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Polat beldesinin AK Partili belediye başkanı İsmet Güzel, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, beldedeki bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Güzel'e, bir kişi tarafından av tüfeği ile ateş edildi. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Güzel, olay yerine çağrılan 112 acil servis ambulansındaki ilk müdahalesinin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada bir süre tedavi uygulanan Güzel, Malatya'ya sevk edildiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Belediye Başkanı Güzel'e saldıran ve daha sonra olay yerinden kaçan şüphelinin M.V.Ö. isimli bir vatandaşın olduğu, yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.