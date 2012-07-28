AKP'nin hazırladığı anayasada 'Türk' ifadesi olmayacak

Vatandaşlık konusunun kanunla düzenlenmesini isteyecek olan AKP’nin komisyona önereceği metinde mevcut Anayasa’daki “Türk vatandaşlığı. Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın-ananın çocuğu Türktür” ifadesi olmayacağı iddia edildi.

Milliyet'in haberine göre, AKP’nin, 1 Ağustos’ta yeniden çalışmaya başlayacak olan Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na önereceği metinde, “Türk vatandaşlığı. Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür” ifadelerinin çıkarılmasının öngörüldüğü öğrenildi.

Komisyonun 1 Ağustos’ta başlayacak çalışmasında yarım kalan “adil yargılama hakkı” maddesine dönülecek. Sonra vatandaşlık maddesi düzenlenecek. Partiler bu konuda “Vatandaşlık”, “Türk vatandaşlığı” ve “Türkiye vatandaşlığı” olmak üzere üç öneride bulundu.

AKP heyeti, vatandaşlığa ilişkin konuların kanunla düzenlenmesi yönünde genel bir metin oluşturdu. Buna göre mevcut Anayasa’daki, “Türk vatandaşlığı. Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür” ifadeleri çıkarılıyor. AKP’nin önerisinde, “Vatandaşlığın temel bir hak olduğu, vatandaşlık statüsünün kanunun öngördüğü esaslarla kazanılacağı” yönünde genel ifade yer alıyor.

Parti kapatma

AKP, parti kapatma maddesinde ise 2010’da Meclis gündemine gelen, ancak yeterli oyu alamadığı için düşen maddeye benzer bir hüküm düzenledi.

Buna göre partiler hakkında kapatma davası, Yargıtay Başsavcısı’nın talebi üzerine Meclis’te grubu bulunan her partinin eşit sayıda temsilcisinden oluşan bir komisyona gelecek. Bu komisyonun nitelikli çoğunlukla ve gizli oyla vereceği kararla ancak Anayasa Mahkemesi’ne dava açılabilecek.