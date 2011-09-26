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AK Parti'den CHP ve MHP'ye davet

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin, yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde gönderdiği...

26 Eylül 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin, yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde gönderdiği mektubun, partisinin Genel Sekreterliğine ulaştığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, TBMM'den ayrılırken gazetecilerin, AK Parti'nin, CHP ve MHP'ye randevu talebini içeren mektubuna ilişkin sorularını yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, mektubun CHP Genel Sekreterliğine ulaştığını kaydetti.

Mektubun, BDP'ye gönderilmediğinin ifade edilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, ''Onu bilmiyorum, karşı tarafa sorun'' dedi.

Kılıçdaroğlu, mektubun içeriğinin açıklanabileceğini, gizlenecek bir şeyin olmadığını söyledi.

Bir gazetecinin, ''Mektupta, sizin talebiniz olan, Meclis Başkanlığı koordinatörlüğünde olduğu bilgisini aldık. Böyle ibare varsa, sizin talebiniz yerine gelmiş oluyor mu?'' sorusuna Kılıçdaroğlu, şöyle karşılık verdi:

''Görüşmeye ne diye geliyorlar, bilmiyorum. Anayasa değişikliğiyle ilgili gelmek istiyoruz diyorlarsa, Meclis Başkanı'nın eşgüdümü var, Meclis Başkanı eşgüdümü sağlar. Onun dışında bizim bilmediğimiz bir bilgi verebilirler, onu da saygıyla karşılıyoruz, gelirler, bakarız. 

Usulü de Meclis Başkanı belirler. Parlamentonun geleneğinde bu tür çalışmaların nasıl yapıldığı belli, yeni bir çalışma yapmıyoruz, sıfırdan çalışma da başlatmıyoruz. Daha önce Ecevit hükümeti döneminde, ondan önceki dönemlerde bir uzlaşma komisyonu nasıl kurulur... Her partiden, genelde iki milletvekili alınıyor -iki mi üç mü alınır onu da bilmiyoruz- bunlar bir araya gelirler, oturur çalışırlar.''



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