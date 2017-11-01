HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'ndan kulis bilgiler aktardı. Sarıkaya, "AK Parti'de etkin bir isim 'İstifa taleplerinde biraz durmakta yarar gördük, sonrasına bakarız' dedi" ifadelerini aktardı.

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Sarıkaya'nın "Yerelin kavgası" başlığıyla (1 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Seçime 17 ay olmasına karşın, adayları da gerilimi de erken geldi.

Görünen o ki bundan sonra da devam edecek.

Özellikle de İçişleri Bakanlığı’nın başlatma kararı aldığı belediyelerin imar uygulamalarına ilişkin müfettiş denetimleri sonrası daha da yükselecek.

TBMM’de dün kulis sohbetlerimden çıkararak söylüyorum ki AK Parti de CHP de gerilimi tırmandırmaktan geri durmayacak.

Bunun için CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği iki kelime her iki taraf açısından da iyi bir zemin oluşturdu.

AK Parti, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un başkanlıktan ve AK Parti’den “tehdit edildiği için istifa” ettiği sözleriyle eşzamanlı gelen Tezcan’ın açıklamasını ötekini gölgelemek için fırsat bildi.

Partinin tüm kadroları dün bütün zeminlerde konuşmalarına Tezcan’ı eleştiren sözlerle başlarken Edip Uğur’un açıklamasına girmemeye özen gösterdi.

"Vekiller de söyleyecek"

Buna karşılık CHP de geri adım atma yerine Edip Uğur ve Tezcan’ın sözlerini yaygınlaştırma kararlılığında...

Nitekim CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis grup toplantısı çıkışındaki sohbetimizde bunu açık dille söyledi.

Kılıçdaroğlu, Tezcan hakkında hukuki sürecin başlatılmasının kendileri açısından bir şey ifade etmediğini belirtti.

CHP Lideri’nin ardından gelen şu sözleri ise kararlılığını sergiliyordu:

“Dava açsınlar ne olacak; korkutacaklarını mı sanıyorlar? Ben bu cümleyi bütün milletvekili arkadaşlarıma söyleteceğim. Ben de söylüyorum; bir belediye başkanını tehditle istifa ettirmek faşist diktatörlük değil de nedir?”

Şunu belirtmeliyim ki CHP ortaya çıkan durumdan hoşnut.

Çünkü “Korku, kaygı içinde olan toplum kesimlerinin bu yöndeki sert çıkışlarından memnuniyet duyduklarına” inanıyor.

Ayrıca CHP’li belediyelere gelebilecek baskılara karşı da bugünden dik durmak istiyor.

Onun için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın açıklaması üzerinden yürüyor.

İstifa almaya fren

AK Parti ise Balıkesir Büyükşehir ile yılbaşına kadar tamamlayacağını belirttiği belediyeler operasyonunda ilk seriyi tamamladı.

Parti yöneticileriyle dün yaptığım sohbete dayanarak şunu söyleyebilirim, İstanbul’un bazı ilçeleriyle ilgili aldıkları “istifa ettirme kararını”uygulamaya koyduktan sonra, bir süreliğine frene basılacak.

Nitekim partinin etkin isimlerinden biri, “İstifa taleplerinde biraz durmamızda yarar gördük. Bir süre izler, sonrasına bakarız” dedi.

Bir diğeri de daha önce dile getirdikleri “4-5 belediye daha bunlara eklenir” kararını “askıya aldıklarını” belirtti ve “Biraz sakinleşsin bakarız” demekle yetindi.

Selfie fırsatçıları

Yerel yöneticiler üzerinden başlayan gerilim Meclis’te adayların ziyaretçi sayısını da tetikledi...

Meclis’te dün müstakbel aday adayları geçidi vardı.

Ellerinde güçlü kameralı cep telefonlarıyla iki kulisin kapısına yerleşmiş, parti yöneticileri ve tanınmış simaları ile selfie çektirme ya da getirdikleri fotoğrafçılarla görüntü aldırma yarışındaydılar...

Dikkat çeken ise bazılarının hem iktidar hem de muhalefet kulisinde bu faaliyeti yürütüyor olmasıydı...